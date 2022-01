Directivos de la FMG logran acuerdos internacionales.

Durante el LAAC 2022, los directivos de la Federación Mexicana de Golf (FMG), como el Presidente, el Ing. Fernando Lemmen Meyer; el Vicepresidente y Presidente del Comité de Relaciones Internacionales, el Ing. Jorge Coghlan; así como el Presidente del Comité de Selecciones Nacionales, el Lic. Ricardo Carrillo; tuvieron reuniones de trabajo con líderes del golf latinoamericano y de la USGA.

Entre los acercamientos que hubo para hacer sinergia en pro del golf mexicano y latinoamericano, los dirigentes de la FMG se reunieron con los presidentes de la USGA (United States Golf Association), Fred Perpall; de la Asociación de Golf de Puerto Rico, Sydney Wolf; y de la Asociación Argentina de Golf, Andrés Schönbaum.

Golfista mexicano Santiago De la Fuente segundo lugar

Sergio Ramos anota en goleada del PSG a Reims

Sobre los acuerdos logrados el Ing. Lemmen Meyer comentó:

“Nuestra relación con la USGA sigue creciendo. A partir de este año tendremos ya un torneo clasificatorio para el U.S. Mid-Amateur, con esto, nuestro país tiene ya dos invitaciones directas al U.S. Amateur, al U.S. Women’s Amateur; y dos torneos clasificatorios, tanto para el U.S. Amateur, como para el Four-Ball de mujeres. Seguiremos trabajando para que esto se incremente en relación a las invitaciones directas con la USGA”, afirmó.

Así es como culminó la gran fiesta del golf amateur varonil de Latinoamérica, en el club dominicano Casa de Campo; donde el campeón, Aarón Jarvis, de Islas Caimán.

Además del trofeo, obtuvo una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open Championship.

Directivos de la FMG logran acuerdos internacionales.

También, recibirá exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y otros campeonatos amateur de la USGA para los que sea elegible; además de los mismos privilegios que obtuvieron los segundos lugares.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.