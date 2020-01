Directivo de Tigres niega salida de Carlos Salcedo

Jason Garrett sería entrevistado por Gigantes de Nueva York. De acuerdo a múltiples reportes, los Gigantes de Nueva York solicitaron para entrevistar al ex entrenador de los Vaqueros de Dallas, Jason Garrett, para el puesto de coordinador ofensivo del equipo.

Debido a que Garrett aún cuenta con un contrato vigente con la franquicia de la Estrella Solitaria, los neoyorquinos solicitaron la aprobación de la directiva texana para reunirse con el experimentado coach.

Los Vaqueros anunciaron el domingo pasado el fin de su relación con Jason Garrett. En una de las situaciones más extrañas de los últimos años, el equipo decidió no despedir al entrenador al terminar la temporada de la NFL; sino que esperará hasta que el contrato de Garrett culmine oficialmente, lo cual sucederá el próximo 14 de enero.

Source: #Giants requested permission from #Cowboys to interview Jason Garrett as offensive coordinator under new HC Joe Judge. Garrett’s 10 years of head coaching experience would be important asset to inexperienced HC. Also Garrett could develop Daniel Jones if interested.

Dallas comenzó la búsqueda de su siguiente head coach y el día de ayer anunció que Mike McCarthy se convertirá en el nuevo entrenador en jefe de la franquicia.

Aunque en primera instancia se rumoró que los Gigantes tenían interés en reunirse con Jason Garrett para ofrecerle el puesto de head coach; esto cambió rápidamente cuando Nueva York acordó con el coordinador de equipos especiales/receptores de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Joe Judge, para que tome las riendas del equipo.

The #Giants have requested permission to speak with former #Cowboys coach Jason Garrett, sources tell me and @MikeGarafolo. He’s still under contract in Dallas until Jan. 14, so permission is required.

— Ian Rapoport (@RapSheet) January 7, 2020