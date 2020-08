Directivo de Racing Point descarta salida anticipada de Sergio Pérez. Ante los rumores que indican que Sergio Pérez podría estar en sus últimos días con Racing Point, Otmar Szafnauer, director de la escudería, negó que exista una cláusula en el contrato del Checo para finalizar la relación entre ambas partes a partir del 31 de julio.

“Usualmente no nos gusta informar los detalles de nuestros contratos. Pero tomaré esta oportunidad para decirles que la opción de la que hablan y de que expira hoy (viernes), no es verdad. No es el caso”, declaró el directivo de Racing Point en torno a una posible salida del piloto mexicano.

#F1 "No nos gusta revelar detalles de nuestros contratos, pero aprovecharé la oportunidad para decir que esa opción de la que se habla no es cierta; no es el caso".

Los rumores comenzaron hace un par de semanas, cuando comenzó a circular en la prensa europea reportes que indicaban que Racing Point prescindiría de Pérez para contratar a Sebastian Vettel. La información fue retomada por el Checo, quien confesó que existía una cláusula en relación a sus patrocinados.

El mexicano expresó que trabaja para garantizar su permanencia en el equipo, pero no confirmó que dicha cláusula implicaría su salida de la escudería a partir del 31 de julio. Por su parte, Vettel indicó que no tenía prisa por definir el siguiente paso en su carrera y podría interpretarse como que en Racing Point tienen apuro por acordar la incorporación del alemán.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend's British Grand Prix after testing positive for COVID-19

He is self-isolating and we wish him a speedy recovery

Racing Point's driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D

— Formula 1 (@F1) July 30, 2020