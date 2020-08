Directivo de Napoli estalla contra la UEFA por juego en Barcelona. La próxima semana, la Champions League se reanudará con los partidos de vueltas de la ronda de los octavos de final. A diferencia de las siguientes fases del torneo, que se jugarán en Lisboa, Portugal, estos partidos se realizarán en los países de los equipos que fungirán como locales, situación que no ha caído muy bien en Napoli, ante el temor por la pandemia de COVID-19.

🔥 ¡Cuidado con las declaraciones de Aurelio de Laurentiis! ➡️ "La UEFA hace como los tres monos: no veo, no hablo y no escucho"#BeSoccer #Napoli 👇👇👇👇https://t.co/0hMf5lCrSp — BeSoccer ES (@besoccer_ES) July 31, 2020

Aurelio de Laurentiis, presidente de los Azzurri, estalló en contra de la UEFA por permitir que su equipo se enfrente a Barcelona en España, justo en el momento en que los casos de coronavirus han vuelto a tener un repunte. El directivo señaló que se podría “desatar el infierno” si alguno de los jugadores se contagia de esta enfermedad durante el viaje.

SE DESATARÁ EL INFIERNO 🔥💙⚪ "Espero por ellos, que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, se desatará el infierno", declaró Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, en alusión a que su equipo visitará Barcelona, ciudad con alto número de contagios de covid. pic.twitter.com/7sgfNXmuFA — La Nacion Deportes (@_LaNacionDeport) July 31, 2020

“Hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo. Espero por ellos, que son amigos, que si vamos allí (España) no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador, ‘se desatará el infierno’”, declaró de Laurentiis en entrevista con Sky Sports. Asimismo, expresó que desconoce el motivo por el cual permitirán que el partido se lleve a cabo en Barcelona.

“No entiendo por qué debemos ir a una ciudad que en este momento tiene grandes problemas”, añadió. En los últimos días, la región de Cataluña vio un incremento en los casos de coronavirus y ordenó nuevamente medidas para disminuir la transmisión de este padecimiento, como el cierre de bares, restaurantes y de las playas.

El presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, volvió a ser contundente en su posición en contra de jugar la vuelta de octavos de final de la Champions League en el Camp Nou, el próximo 8 de ago … – https://t.co/vajXlonfFY pic.twitter.com/qbRUiz9ULU — Rumbo Nuevo (@rumbonuevo) July 31, 2020

Napoli se enfrentará a Barcelona el próximo sábado 8 de agosto. El partido de ida quedó 1-1, por lo que los Blaugranas llevan la ventaja del gol de visitante. El conjunto que clasifique a la siguiente ronda se medirá ante el ganador de la llave entre Bayern Múnich y Chelsea.

