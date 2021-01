Directivo de Jaguares revela por qué Atlético Veracruz no quiso jugar. Aún en su etapa final, la Liga de Balompié Mexicano (LBM) sigue envuelta en la polémica. Después de que Atlético Veracruz decidiera no disputar su partido de este domingo ante los Jaguares de Jalisco. Antonio Pérez, directivo de los Felinos, reveló que la directiva de los Piratas acordó viajar al estado jalisciense para enfrentar el cotejo, sin embargo, de último momento decidieron no estar presentes en el juego.

“Se nos hace un comunicado para que el juego el día de hoy (domingo), en ese entendido los dueños estuvieron de acuerdo en que fuera en una cancha alterna y en la cual se pudieran cumplir todos los requisitos, estaba de testigo Víctor Montiel y llegaron todos a un acuerdo, pero desgraciadamente no se ejecuta el juego, nosotros cumplimos con todas las condiciones”, informó Toño Pérez.

Cuestionado sobre los motivos que llevaron al club de Veracruz para decidir no jugar, el directivo de los Jaguares señaló que desconocía las razones detrás de la negativa de la directiva de los Naranjas, pero reiteró que la propietaria de los Piratas, Ana María Macías, había accedido a disputar el compromiso.

Directivo de Jaguares revela por qué Atlético Veracruz no quiso jugar el partido de cuartos de final de la LBM

“Ellos (Atlético Veracruz), ya no quisieron realizar el juego, desconozco las razones. Pero la dueña (Ana María Macías) (llegó a un acuerdo) con el nuestro. Llegaron en un acuerdo en donde se cumplían todos los requisitos, pero ellos ya no se presentaron en la cancha”, añadió.

➡️Así se jugará la parte final del campeonato.🏆🔥⚽️ pic.twitter.com/nGsalOLhPL — Liga de Balompié Mexicano ®️ (@SomosBalompie) January 6, 2021

El partido no se celebró tal como estaba programado por la LBM, empero, hasta el momento la Liga no ha emitido un comunicado acerca de lo acontecido este domingo en la cancha de los Jaguares de Jalisco.

