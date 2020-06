Directivo de Hamburgo desea fichar a Hirving Lozano y César Montes. Jonas Boldt, directivo de Hamburgo, reveló que desea llevar en un futuro a Hirving Lozano y a César Montes al conjunto ‘Dinosaurier’, una vez que concrete su regreso a la primera división de Alemania. El dirigente tiene pasado con futbolistas mexicanos, al fichar a Andrés Guarado y Javier Hernández durante su etapa en Bayer Leverkusen.

Piensan en mexicanos para el futuro 🇲🇽⚽️ Jonas Boldt, directivo del @HSV confesó para @espn que @CJasib e @HirvingLozano70 podrían encajar en un futuro en el proyecto del club bávaro 🇩🇪 Actualmente, Hamburgo busca ascender a la primera división alemana 🔵@AgenciaJRF pic.twitter.com/8LQ88BfSji — Juan Pablo Juárez (@juaannpaaa) June 21, 2020

“La verdad es que el fútbol mexicano no es un mercado muy barato y ahora en la situación que tenemos en Hamburgo debemos estar enfocados primero en regresar a la primera división, pero hay varios jugadores muy interesantes. Por ejemplo, desde antes de que fuera al PSV me gustaba mucho Hirving Lozano, ahora me encantó ver a César Montes el central que tiene buena presencia física, nosotros seguimos muy de cerca ese mercado aunque en este momento decir algo más profundo no sería conveniente”, expresó Boldt en entrevista con ESPN.

¡EL PRECIO ES EL PROBLEMA! 🇩🇪 "La verdad es que el fútbol mexicano no un mercado muy barato y ahora en la situación que tenemos en Hamburgo debemos estar enfocados primero en regresar a la primera división, pero hay varios jugadores muy interesantes, por ejemplo desde antes de pic.twitter.com/9vZTE2tdkQ — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) June 21, 2020

El directivo de Hamburgo, escuadra de la Bundesliga 2, indicó que si el club asciende al máximo circuito difícilmente podrá contratar de inmediato a Lozano o Montes. Asimismo, detalló que un principio la escuadra germana deberá fortalecer sus finanzas, pero no descartó hacer un intento por contratar a los mexicanos.

“Tal vez no será sencillo en el primer año porque no sólo se trata de un proyecto para volver a la primera división también tenemos que ir reforzando la economía, pero nunca se sabe, en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido hacia un lado o hacia otro, te menciono estos dos nombres de Lozano y Montes que son conocidos y aunque creo que será complicado poder trabajar con ellos en un futuro no se puede descartar nada, todo puede cambiar muy rápido y con un poco de suerte los tenemos por acá”, concluyó Jonas Boldt.

#Rayados | Jonas Boldt, directivo del Hamburgo, mencionó su interés por contratar a César Montes. 👉https://t.co/7bA7a79NsZ pic.twitter.com/XpmdGmaouC — ONCE Diario (@oncediariomx) June 21, 2020

A una jornada de que concluya la temporada, Hamburgo, que descendió en 2018 por primera ocasión en su historia a la segunda división, se encuentra en la cuarta posición de la Bundesliga 2 con 54 puntos, una unidad por detrás de Heidenheim, escuadra que posee al momento el boleto para disputar un repechaje por la promoción a la Bundesliga.

