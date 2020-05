Directivo de Galaxy confía que Chicharito se gane a la afición del club. Javier Hernández se convirtió en la contratación bomba de la temporada 2020 de la MLS al fichar con Galaxy de Los Ángeles. Sin embargo, para mala fortuna del delantero mexicano, la pandemia de COVID-19 irrumpió en Estados Unidos y obligó que la temporada fuera suspendida indefinidamente antes de que lograra acoplarse a su nuevo ambiente.

Dennis Te Kloese, gerente general del #LAGalaxy, habló del comportamiento de 'Chicharito' y lo que esperan de él 🤔👀👇https://t.co/zXjKpq4QX6 — Futbol Picante (@futpicante) April 7, 2020

A pesar de las adversidades que imperan en este momento, Dennis Te Kloese, gerente general del club, confía en que el Chicharito logre ganarse el cariño de la afición angelina. “Es un chavo ganador que ha superado muchos obstáculos y adversidades y seguro aquí se va a ganar a la afición y a la gente”.

¡SE ENCARIÑARÁN CON ÉL! Dennis Te Kloese, gerente general del LA Galaxy, aseguró para MLS que Javier Hernández es "un chavo ganador que ha superado muchos obstáculos y adversidades", augurando que se va a ganar a la afición angelina. 🔴Detalles: https://t.co/w6O6APXWPq pic.twitter.com/a9AGUXUOT9 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 2, 2020

Asimismo, el directivo neerlandés resaltó la trayectoria de Hernández Balcázar y lo calificó como una de las “grandes apuestas” del Galaxy. “Javier es un gran jugador. En este mercado, y más aquí en Los Ángeles es la mejor apuesta para él y para el equipo. A lo largo de su carrera en Europa ha mostrado cosas muy importantes”, expresó en entrevista con MLS en Español.

Directivo de Galaxy confía que Chicharito se gane a la afición del club; asegura que no llegó como el reemplazo de Zlatan Ibrahimovic

Aunque llegó para suplir el hueco que dejó Zlatan Ibrahimovic en el equipo, Te Kloese restó presión a Chicharito y declaró que su contratación no necesariamente signifique sea el reemplazo del sueco. “Esperamos de él mucho. No es comparable, no hay que pensar que es un reemplazo de Zlatan Ibrahimovic. Simplemente él es Javier, y encaja en una forma con el equipo”.

¿El nuevo @Ibra_official? 🤔 🇲🇽 Dennis Te Kloese, directivo de @LAGalaxy, dejó claro que @CH14_ no llegó al equipo para ser mediático, sino para que se convierta en el goleador del club galáctico. 🗣"No hay que tener ilusión de que Chicharito remplace a Zlatan" pic.twitter.com/7KAezuFBiw — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 14, 2020

Por último, el gerente general de Galaxy se mostró optimista en que Javier Hernández pueda acoplarse rápidamente al ambiente de su nuevo conjunto, así como el de la MLS, pese al parón que vive la temporada 2020 por la crisis sanitaria en Estados Unidos.

“Y esperamos que se conecte lo más pronto posible con el equipo después de esta pandemia y que regresemos. No lo dudo por un momento, por las características y la calidad y las ganas que tiene Javier”, concluyó Te Kloese.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ