Directivo de Barcelona revienta al árbitro del Clásico de España. El Derbi Español dejó a Real Madrid como líder de LaLiga y a Barcelona con un doloroso descalabro tras caer en su casa ante el odiado rival por marcador de 1-3. La jugada clave del partido tuvo que ser revisada en el VAR por un jalón de Clément Lenglet sobre Sergio Ramos dentro del área y que posteriormente fue señalado como penalti y marcado por el propio defensor español de los Merengues.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la marcación. Xavi Vilajoana, directivo del equipo Barcelona B y del Barcelona Femenil, explotó en su cuenta de Twitter contra el nazareno del partido. Vilajoana aseguró que el penal señalado a favor de los madrileños fue “escandaloso” y mandó a “cagar” al silbante.

“Esto es un puto escándalo, Munuera te puedes ir a cagar”, publicó el directivo. Tras descargar su furia, Xavi eliminó el polémico tuit y lo sustituyó con una disculpa pública al señalar que no son “las formar de expresarse” al ser un hombre con una investidura dentro del conjunto Blaugrana.

Asimismo, Ronald Koeman expresó su molestia al término del partido por la marcación. “No estamos de acuerdo, para mí no es penal y he dicho al árbitro que ojalá puedan explicar un día el tema de VAR en España, porque llevamos cinco jornadas y solo ha entrado en contra de Barcelona”, mencionó el estratega de los Culés.

Reconec que en calent no he utilitzat les paraules més adients,així que demano disculpes si algú s'ha pogut sentir ofès.Malgrat tot,segueix sent escandalós:Lenglet "agafa" de la samarreta instintivament quan rep l'empenta i en cap cas provoca penaI. Qui ha jugat a futbol ho sap.

— Xavi Vilajoana (@XaviVilajoana) October 24, 2020