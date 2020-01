Directivo de Atlético Madrid pide paciencia a aficionados

Técnico del Inter llama basura a Lukaku. Romelu Lukaku, jugador del Inter de Milán, reveló el día que su técnico, Antonio Conte, lo criticó enfrente de todos.

En entrevista con Sky Sports, el ariete belga reveló cómo tras una mala actuación en Champions League, Conte lo ‘reventó’. El ex delantero del Manchester United relató que el timonel italiano no tuvo problema en tacharlo como’ basura’ enfrente de sus compañeros.

“Recuerdo uno de mis primeros partidos de Champions, contra el Slavia Praga. Jugué muy mal, como si fuese basura. Me regañó delante de todo el equipo, algo que nunca me había pasado en mi carrera. Me dijo que era una basura y que me quitaría a los cinco minutos si lo vuelvo a hacer”, declaró.

Lukaku reconoció que dicho regaño en lugar de deprimirlo lo ayudó a sobresalir. Días después de las críticas, en el Derbi ante el Milán, el belga dio una de sus mejores actuaciones.

“Destrozó mi confianza, pero a su vez la despertó. No importa quién seas, trata igual a todos. Te dice a la cara si estás bien o mal. Después vino el derbi de Milán y jugué uno de mis mejores partidos de la temporada“, consideró.

Romelu Lukaku incluyó a Antonio Conte entre los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera y aunque no mencionó a José Mourinho, consideró que con otros jugadores, lo pudieron haber hecho mejor en el Manchester United.

“Los mejores entrenadores que he tenido son Roberto Martínez, Ronald Koeman y, ahora, Conte. Creo que si a Mourinho le hubiesen traído los jugadores que quería, lo hubiésemos hecho mejor de lo que hicimos“, sentenció el atacante.

