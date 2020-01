Directiva de Puebla niega que el equipo se mude. La directiva de Puebla desmintió las versiones que señalan que el conjunto Camotero podría emigrar a Mazatlán. En entrevista con el portal Mediotiempo, Rogelio Roa, presidente de negocios del club, aseguró que la franquicia ha batallado en los últimos años con diversos problemas, pero mencionó que la estadía del equipo en la ciudad no está en duda.

“En el futbol y la vida tienes que acostumbrarte a remar contra corriente y este club así es, ha habido organizaciones, empresarios y gobiernos que lo han querido matar, sin embargo la Franja sigue ‘vivita y coleando’ y va seguir coleando por muchos años más, en donde pertenece, que es Puebla”, señaló el directivo en entrevista con Mediotiempo.

Roa declaró que debido a conflictos internos, la franquicia poblana se rezagó en relación a otros conjuntos del balompié mexicano e indicó que por esta razón la administración de la Franja trabaja a marchas forzadas para sacar adelante al conjunto de la Angelópolis y regresarlo a los primeros planos.

Leo de algunos compañeros sobre la presunta venta del Puebla… No existe en la agenda de Dueños del próximo martes el cambio de sede del equipo, mismo que debe hacerse con anticipación, me aseguran que lo de la venta de La Franja no es real.

— René Tovar (@Rene_Tovar) November 29, 2019