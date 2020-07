Directiva de Napoli buscaría que Chucky Lozano continúe en el club. Hirving Lozano ha vivido un renacer con Napoli desde la reanudación de la Seria A. El mexicano pasó de ser echado de un entrenamiento por Gennaro Gattuso, entrenador de los Azzurri, a ser considerado frecuentemente por su director técnico y marcar un par de goles en las semanas más recientes.

¡Ahora sí conocerán al CHUCKY LOZANO! 🇲🇽🔥https://t.co/PftaMrmFtt — MedioTiempo (@mediotiempo) July 9, 2020

Pese a que aún no se gana un lugar en el once titular de Gattuso, la directiva del equipo napolitano consideraría no desprenderse tan rápido de Chucky y buscaría mantener al canterano de Pachuca para la próxima temporada. De acuerdo al diario ‘La Gazzetta dello Sports’, la dirigencia del club no tendría “prisa” por definir el futuro de Lozano, sin embargo, la decisión final la tomará Gennaro.

Todo quedaría en las manos del DT italiano… ¿Se queda? 🇲🇽💙https://t.co/z8fsgiW5it — MedioTiempo (@mediotiempo) July 10, 2020

“Las últimas semanas han propuesto un jugador diferente de la fase previa. El seleccionado mexicano se está convirtiendo en el hombre extra para Rino Gattuso”, publicó este día el medio ya citado. Pese a esto, el periódico afirma que el entrenador de Napoli no ha garantizado a Hirving un puesto de titular en el próximo campeonato.

Directiva de Napoli buscaría que Chucky Lozano continúe en el club, Gennaro Gattuso tendrá la última palabra

El Chucky fue marginado por Gattuso desde su llegada al banquillo napolitano en diciembre de 2019. El exjugador de la Selección Italiana reveló que el mexicano no era un jugador de su “gusto” e indicó que lamentaba tener que dejarlo en el banquillo. En los primeros dos meses al frente del equipo, ‘Rino’ apenas dio 61 minutos de acción a Lozano.

Hirving Lozano en la actual temporada con el Napoli: ◾28 Partidos jugados

◾5 Goles

◾1 Asistencia

◾80% De precisión de pase. EL CHUCKY 😈 pic.twitter.com/d3ijKyypVZ — Inter Fútbol (@interfutbol100) July 10, 2020

A raíz del regreso del futbol en Italia, Gattuso ha brindado más oportunidades a Hirving, quien acumula más de 100 minutos disputados en las últimas jornadas, aunque todos han llegado desde la banca. En este inter, Chucky ha marcado un par de goles, incluido el del miércoles que dio el triunfo a su equipo sobre Genoa.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.