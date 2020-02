Directiva de América impone a Guillermo Ochoa como titular. De acuerdo a Adalberto Franco, conductor de ESPN, Miguel Herrera tiene la orden de la directiva de América de mantener a Guillermo Ochoa como portero titular del equipo, a pesar de que el entrenador prefiere colocar en ese puesto a Óscar Jiménez. Debido a esta situación la relación entre el Piojo y el arquero de la Selección Mexicana se ha “desgastado”.

Abrimos debate…. ¿Guillermo Ochoa debe dejar de ser el arquero titular del América? 🤔 pic.twitter.com/UiLHI11aUM — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 11, 2020

“Miguel Herrera en realidad prefiera a (Óscar) Jiménez como su portero titular, no a Guillermo Ochoa, el ‘Piojo’ quiere a Jiménez en el arco como titular, pero la orden de que sea Memo viene de arriba, no lo puede mover y hay ya algunos roces en entrenamientos entre el ‘Piojo’ y Ochoa”, declaró Francos en el programa ESPN am.

Miguel Herrera le insiste a Ochoa salir jugando con los pies y Memo se resiste a cambiar su estilo. Por su juego de pies, Jiménez es el favorito del “Piojo” pero Ochoa seguirá siendo el titular.#ESPNam pic.twitter.com/nu0FwT6FFA — Adal Franco (@AdalFrancoESPN) February 11, 2020

Según lo informado por el conductor de ESPN, Herrera le pide a Ochoa que “juegue con los pies”, algo que no ha caracterizado al arquero durante su carrera, parte importante en el esquema del estratega de los Azulcremas.

Incluso, Franco asegura que durante los juegos de América, Guillermo Ochoa grita a sus jugadores que no le “devuelvan” la pelota o de lo contrario la “dividirá”.

“Miguel Herrera le pide mucho a Ochoa que salga jugando con los pies, Ochoa no va cambiar y no quiere, pero siente una presión de parte del ‘Piojo’ para jugar con los pies, para que los defensas se lo den y lo que está haciendo Ochoa en los partidos es gritarles a sus defensas ‘no me la den porque voy a dividir’. Óscar Jiménez es el favorito del ‘Piojo’, pero por órdenes de arriba Ochoa se va a mantener como titular”, aseguró el presentador.

Ah caray… A Miguel Herrera le imponen a Ochoa sobre Óscar Jiménez https://t.co/EB8Wdah8wg — René Tovar (@Rene_Tovar) February 11, 2020

Guillermo Ochoa ha cometido un par de ‘osos’ en semanas consecutivas. En la jornada 4 ante Juárez, el portero tuvo una mala salida en un tiro de esquina, en la cual chocó con un rival, y dejó abierta su cabaña para el primer tanto de los Bravos, quienes vencieron a las Águilas por marcador de 3-1.

El segundo error llegó el domingo pasado, cuando nuevamente el guardameta se fue en banda en un córner y no logró conectar a la pelota con sus puños. La garrafal desatención de Memo fue aprovechada por Ariel Nahuelpán que remató de cabeza y empató momentáneamente los cartones en el duelo entre Querétaro y América.

GUILLERMO OCHOA, EL MEJOR PORTERO DE LA HISTORIA DE MÉXICO 😂👇🏻 pic.twitter.com/ujIXJ2Tyl4 — ғᴇʟɪᴘᴇ мᴏʀᴀʟᴇѕ (@FrancoDeLFuT) February 10, 2020

Al final, los Azulcremas se llevaron el triunfo 2-1 ante los Gallos Blancos.

