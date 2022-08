Dimayuga: El óvalo potosino será un gran reto.

Andrik Dimayuga de Wirlpool-Comercializadora Virdi, opina que sin lugar a dudas el fin de semana en el Súper Óvalo de San Luis Potosí, será un gran reto por las características del mismo y porque el objetivo es visitar el podio de NASCAR Challenge.

El piloto capitalino dijo que lo que busca en el Gran Premio Nus-Káh, después lograr un buen tiempo en la calificación, es subir al podio y de ser posible en la parte más alta del mismo.

“Soy optimista con miras a esta competencia, aunque en la pista puede pasar cualquier cosa. Quiero extraer el cien por ciento del auto, y espero que podamos recuperar algunas posiciones en campeonato”, explicó el piloto de Wirlpool-Comercializadora Virdi.

Para la sexta cita del campeonato en el óvalo potosino, Andrik llegará, con una suma total de 80 unidades, mismas que buscará incrementar para ubicarse lo más rápido posible entre los diez mejores de la categoría.

“Voy a San Luis Potosí con la idea clara de obtener un buen resultado. Factores ajenos me han privado de poder obtener buenos resultados. En algunas carreras estuve cerca pero no se logró. Ya no podemos perder más puntos debido a que la meta es estar entre los mejores”, explicó Dimayuga.

Andrik dijo además que confía mucho en cada integrante del equipo y que el óvalo de San Luis es divertido, diferente por su tamaño, pero en el cual se disfruta correr: “Lo importante será calificar adelante para evitar el tráfico que se genera y el cual te puede meter en problemas. Estoy seguro que podemos ser el auto a vencer”.

“Por último quiero agradecer a todo el equipo, hicieron un gran trabajo para poder ser competitivos y tener el auto en condiciones. Ahora solo nos queda pensar en lo que viene, en prepararnos para poder seguir en el camino ascendente que es lo que todos buscamos”, concluyó el piloto de Wirlpool-Comercializadora Virdi.

Las actividades del capitalino en el súper óvalo potosino comenzarán el sábado 13 de mayo con dos sesiones de entrenamientos, la primera de ellas de 9:30 a 10:10 de 40 minutos y la segunda de 12:00 a 12:50 de 50 minutos y la calificación será a las 16:00 horas.

