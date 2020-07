Dillian Whyte llama ‘gordo’ a Andy Ruiz.

El boxeador mexicano Andy Ruiz sufrió uno de los desaires más grandes de su carrera, al ser llamado ‘gordo’ por el también boxeador Dillian Whyte, quien además descartó un combate.

Andy Ruiz, quien está ahora bajo la mano de Eddy Reynoso para dirigir sus entrenamientos como boxeador profesional, lanzó en redes una especie de dinámica para saber si querían verlo enfrentarse a Whyte.

Entre respuestas, el propio británico le respondió agresivo, pero además le recordó que en su momento el ex campeón de los pesados no atendió una propuesta de su parte.

“Ve a comer pastel, hombre. Cuando te hicimos la oferta para pelear no hablabas en serio. Ahora gastaste la mitad de tu dinero y estás buscando pagar los dulces. Te veo luego, gordo”, señaló el pugilista, por Twitter.

Go eat cakes man when we made u offers to fight you wasn’t serious now u spend half ya money and sweets you looking for a pay out see you later fat guy

— Dillian Whyte (@DillianWhyte) July 2, 2020