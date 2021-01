Digital Agile Learning: Cómo vacunarte contra el desempleo.

Roberto Matosas / El Dictamen

Juan Carlos Cubeiro (blog Hablemos de Talento) referente mundial sobre el desarrollo del Talento ha hablado de ‘Cómo vacunarnos frente al desempleo’.

Una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. La OMS estima que cada año más de 3 millones de personas se libran de la muerte por las campañas de vacunación. Eduard Jenner, antecesor de Louis Pasteur (1822-1895) llamó “vacuna” a la viruela bovina en 1790. Pasteur amplió el término a todas las vacunas en honor a Jenner, en 1881.

Para “vacunarte” contra el desempleo, he propuesto:

*No ponerte la vacuna equivocada. El modelo mental de las 3 E (Estudia para que una Empresa te ofrezca un Empleo para toda la vida) no existirá en los años 20 de este siglo. En su lugar, las 3 No E (no podemos no tener Experiencia, no busques la Estabilidad de una forma que no sea la Empleabilidad, no te permitas no Engancharte a un proyecto).

*La vacuna es el Talento. Se trata de poner en valor lo que sabemos, queremos y podemos hacer, esa rara combinación de Pasión, Misión, Vocación y Profesión. El Talento, siguiendo a José Antonio Marina, como inteligencia que elige bien las metas, maneja la información, gestiona las emociones y practica las virtudes de la acción.

*¿De qué se compone el Talento? Se compone de Capacidad (Aptitud y Actitud) por Compromiso en el Contexto adecuado. El talento como concepto dinámico, desde la mentalidad de crecimiento. Recordemos que la cualidad más importante para la Empleabilidad es la Colaboración (NACE, 2015), formar parte de un Equipo.

*La Marca como promesa de valor. Cinco claves para dejar huella: autoconfianza, fortalezas, imagen distintiva, especialización y presencia en redes sociales. “Sé tan [email protected] que no puedan ignorarte” (Steve Martin).

*Empresas que vacunan contra el desempleo. Las Empresas humanistas: innovadoras, productivas, sostenibles, excelentes, reputadas. Empresas que no se seleccionan talento; lo seducen. Empresas que fomentan la Felicidad.

Fuente: 10 diciembre, 2020Juan Carlos Cubeiro.

