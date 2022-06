Diego Pacheco en el beisbol de los Juegos CONADE.

Por: Ramón Castellanos Cipriano / El Dictamen

El pelotero oriundo de Coatzacoalcos, Diego Pacheco es seleccionado por la delegación de Veracruz de béisbol de la categoría Junior que participa en los Juegos Nacionales CONADE 2022 que se desarrolla en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa desde el pasado 8 de junio.

Previamente Diego Pacheco acudió con la selección al Macro regional de la CONADE celebrado en la ciudad de Campeche donde consiguieron el boleto para el nacional que se celebra en tierras sinaloenses.

El pelotero de 15 años se presentó a las visorias llevadas a cabo en la ciudad de Acayucan, Veracruz. Donde fue seleccionado, además desde los 13 años fue firmado por los Sultanes de Monterrey y fue elegido por el “scout” de la franquicia de ligas mayores. Los Filis de Filadelfia que le darán seguimiento de su desarrollo en la actividad de la pelota caliente.

Diego Pacheco estuvo entrenando de lunes a viernes bajo la supervisión de martes a jueves por el cubano Ramón Cairos, y en otras ocasiones por Carlos Enrique de los Santos.

Diego Pacheco se siente orgulloso del torneo, para ello me preparé a tope: “Estoy muy orgulloso, me siento muy bien, con buen desempeño. Me preparé bien, tenemos buen equipo para dar pelea y traernos el campeonato nacional”.

Así mismo, el seleccionado veracruzano envía un mensaje a todos los atletas.

“Es un bonito deporte, el béisbol es lo máximo, apoyen a sus hijos, todo lo que piensen consingalo, no se queden a medias, es bien padre representar a tu estado natal”.

Por último, el pequeño pelotero porteño agradeció todo el apoyo que le ha dado su abuelo Bulmaro Pacheco. “Agradezco infinitamente el gran apoyo de mi abuelo Bulmaro Pacheco, siempre a estado conmigo, me inculcó este gran deporte, el béisbol es mi pasión”.

Hay que resaltar que Diego Pacheco tuvo sus inicios en el béisbol, con el ex pelotero de liga mexicana, Carlos Enrique de los Santos. Luego siguió con su formación en la escuela de Ligas Pequeñas de Minatitlán, Veracruz.

