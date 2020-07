Diego Nájera, el mexicano que busca la gloria en Andorra. Diego Nájera se alejó de la comodidad de México y se embarcó en una curiosa aventura en el futbol de Andorra. Junto al Santa Coloma, el tapatío de 25 años buscará dar la sorpresa y colarse a la Europa League.

Este 9 de agosto, Santa Coloma conocerá a su rival en la ronda preliminar de la UEFA Europa League. De esta manera, Nájera regresa a competencias europeas tras participar en fases previas de Champions League con este mismo equipo.

El delantero, que dejó el balompié nacional en 2013 para emigrar al Espanyol de Barcelona, probó suerte en Chivas, Estudiantes Tecos y Mineros de Zacatecas. El propio Diego Nájera reconoció que tenía ofertas para continuar en el futbol nacional pero decidió emprender una nueva aventura lejos de casa.

“En su momento Efraín Flores era nuestro director deportivo y para la siguiente temporada Tecos se convertiría en Mineros de Zacatecas; entré en planes para ser de la plantilla de segunda división en Zacatecas o ir a préstamo a Tercera División de Pachuca, pero al final decidí por el extranjero, Efraín me apoyo y me cedió a préstamo sin costo para cualquier equipo en Europa, que en su momento fue el Espanyol de Barcelona”, dijo Nájera en entrevista al sitio Rectángulo Verde.

Diego Nájera ha probado fortuna en el balompié de España, Austria y Andorra, siendo este último donde ha mostrado su mejor versión. El tapatío se ha convertido en inamovible del once titular del Santa Coloma, uno de los equipos más importantes de aquel país y que este miércoles disputará la Final de Copa ante el Inter Escaldes. En la Liga local fue segundo y por eso se quedó con el playoff de Europa League.

“He vivido algo que siempre había soñado y esto no me hace sentir satisfecho, quiero seguir creciendo y logrando más sueños porque para mí esto está comenzando. Es cierto que quisiera regresar al futbol mexicano, pero es difícil porque tiene que haber algo más que talento, espero que llegue el día que se me aprecie futbolísticamente en mi país”, comentó en la misma entrevista.