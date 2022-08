Diego Muñoz y César Abis clasifican al Mid-Amateur.

Los amateurs mexicanos siguen poniendo el nombre de México en los mejores torneos y en esta ocasión dos de ellos destacaron en el Bellavista Golf & Country Club del Estado de México para conseguir su clasificación al 41º U.S. Mid-Amateur Championship, torneo al que jugadores nacionales pueden asistir gracias a la alianza fomentada y en crecimiento entre la Federación Mexicana de Golf (FMG) y la United States Golf Association (USGA).

A diferencia de lo que había sido una clasificación anterior como la del 122º U.S. Amateur Championship, esta competencia pudo llevarse a cabo en total normalidad desde la primera salida marcada las 8:00 de la mañana.

César Abis

Sin embargo, el máximo ganador no estaría en esa primera salida, sino unos minutos más adelante dentro del grupo de Diego Muñoz. El capitalino arrancó con Carlos Zavala y Roberto Terrazas para terminar con una ronda de 70 golpes, un global de 1-bajo par. Con ese resultado, Muñoz ganó la clasificación desde la primera posición del torneo.

“No me la creo, fue una ronda de ensueño. Estuve a punto de no venir a la clasificación. Llevaba unos días (…) me cosieron el dedo y dos meses no pude jugar; venía apenas de dos semanas de tirar bolas, practicar, no me sentía bien en mi golf, pero venía a ver a mis amigos. Me dije que valía la pena ir, tenía el compromiso y al final la mentalidad fue de ‘voy a torneo, hay que echarle ganas, no hay que rendirse’”, reflexionó Muñoz tras conocer que se retiraba como líder.

Diego Muñoz.

Por otra parte, la disputa por el segundo pase directo al Mid-Amateur quedaría en manos de un jugador presente en un par de grupos anteriores. César Abis, oriundo de Monterrey, Nuevo León se encargó de firmar una tarjeta de 71 golpes para igualar el par de campo y con ello fue suficiente para dejar atrás a Rodrigo Vázquez y Alberto Hughes, quienes finalizaron en la tercera y cuarta posición como alternos.

Este logro por parte de Diego Muñoz y César Abis los llevará a disputar el 41º U.S. Mid-Amateur Championship a partir del próximo 10 de septiembre en Erin Hills, desde el estado de Wisconsin.

