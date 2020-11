Diego Maradona es internado en una clínica. Este lunes, las alarmas se prendieron en el futbol argentino, después de que se reportara que Diego Armando Maradona fue internado en una clínica de La Plata. Aunque se desconoce el motivo por el cual el entrenador de Gimnasia y Esgrima tuvo que ser trasladado a un hospital, un periodista de ESPN reveló que podría tratarse de una cuestión “anímica” y “emocional”.

“Me minimizaron el hecho, no me hablaron de urgencia. Me hablaron de algo más emocional y anímico que físico o de salud. No lo veían bien anímicamente y le van a controlar los valores. Te estremece. Le tenemos cariño, afecto y admiración. Lo veíamos el otro día que fue a la cancha e inmediatamente se lo llevaron”, declaró Sebastián Vignolo, periodista de ESPN.

Asimismo, el periodista Federico Bueno detalló que Maradona será trasladado a una clínica de rehabilitación, una vez que sea dado del hospital, debido a sus problemas recientes con el alcohol. “El paso siguiente será que llegue a un centro de dependencia”, comentó Bueno desde La Plata.

Apenas hace unos días, el otrora jugador de Napoli festejó su cumpleaños número 60 en el partido entre Gimnasia y Esgrima y Patronato, correspondiente a la Copa Liga Profesional. Maradona fue celebrado en ese encuentro con un homenaje y en redes sociales recibió las felicitaciones de un gran grupo de personajes del futbol mundial.

Diego Maradona estuvo aislado durante un corto periodo, después de que estuviera presumiblemente en contacto con una persona enferma de COVID-19, sin embargo, el ídolo del futbol argentino dio negativo en las pruebas.

