Diego López se mantiene fuerte mentalmente.

El campeón mundial de para natación, Diego López Díaz, aseguró que durante estas 12 semanas de confinamiento no sólo ha tenido oportunidad de entrenar lo físico en casa, sino lo psicológico también, porque han existido episodios complicados ante el encierro que generó la pandemia.

“Mentalmente me siento bien, es verdad que extraño muchas cosas de Ciudad de México. Extraño la convivencia en el Centro Paralímpico con mis compañeros, con mi entrenador, el estar entrenando, pero estoy consciente que no podemos regresar todavía”.

“Trato de estar lo más positivo y hacer lo más que pueda en este momento para seguirme preparando”.

“Hay momentos que sí me pega la ansiedad bastante, hay veces que siento querer hacer algo y no sé qué hacer, me la paso aquí en mi casa viendo series, entonces de repente sí me da la ansiedad de quererme salir”, narró.

“El Misil” xalapeño confesó que ha sido difícil volverse a acostumbrar a vivir en casa de sus padres por la independencia que ha generado en los recientes años, aunque intenta sacar lo mejor del momento de compartir ese amor que existe con ellos”.

“Y además trato de distraerme viendo coches, videos, de hacer algo para no estar chocado, desviar la mente en otras cosas, hay mucho en qué pensar también”, señaló.

FODEPAR

Entre esos detalles a meditar está el tema de la posible extinción del Fideicomiso Fodepar. En la que hace unos días el veracruzano fijó su postura explicando las consecuencias negativas que habría si se avanza en acabar con ese respaldo al deporte mexicano.

“Es un tema de interés y preocupación para todos los deportistas, esta noticia nos la dan en la cuarentena pues es muy duro, porque no se sabe cuándo vamos a regresar a entrenar pero ahora con la incertidumbre de lo que pasará en un futuro no muy lejano con el fideicomiso”.

“Es de las cosas que más me ha pegado, me hace sentir triste que puede desaparecer el fideicomiso. No nos han dado alguna opción para esos apoyos. Sabemos que si desaparece Fodepar desaparece casi todo el deporte de alto rendimiento, porque es un gran sustento”, detalló.

López Díaz indicó que ha tratado de estar al pendiente de la información que surja referente al tema. Pero de algún modo al margen para no confrontarse con nadie. A la espera de una resolución positiva para el deporte mexicano rumbo a Tokio, sin dejar de prepararse en lo físico y lo mental.

