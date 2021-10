Diego López feliz por ser el Mejor Atleta Adaptado.

El para nadador veracruzano, Diego López Díaz, ganador de tres medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, se mostró contento por ser elegido como Mejor Atleta Adaptado en el Premio Estatal del Deporte Veracruz 2021, distinción que lo compromete a seguir poniendo en alto el nombre del Estado y de México.

“Me siento muy contento de este gran logro que tuve este año después de conseguir las medallas en Tokio. Es algo muy bonito en mi carrera; es mi segundo Premio Estatal del Deporte”, comenta de entrada el llamado “Misil” xalapeño.

El para nadador agradeció a las personas que están detrás de cada logro deportivo, “a mi entrenador Fernando Vélez, a todo el grupo colegiado. A la maestra Martha Reyes que me apoyó desde un principio para estar en la Asociación y a toda la gente del Instituto Veracruzano del Deporte, le mando un saludo y ellos también fueron parte de este logro que tuve”, precisó.

El deportista paralímpico confía en ganar el Premio Nacional del Deporte 2021, “vamos a buscar ganar el PND en este año, en esta temporada, que ha sido tan difícil; y es algo que me tiene muy entusiasmado; y que se siga hablando del ‘Misil’ xalapeño”.

Reconoció que no es fácil mantener el nivel de alto rendimiento, “Ahora puedo decir que he llegado y he conseguido lo que he soñado que era estar en las máximas justas; y no sólo he llegado sino que también me ha tocado ganar mis primeras medallas y eso me tiene muy motivado”.

Ganan Kevin Berlín y Diego López Premio Estatal

Agregó “decirle a toda la gente que me escucha, a todos los chavitos que busquen su sueño como yo lo tuve, que trabajen para poder llegar a ellos, es algo muy bonito; no es fácil pero cuando se tienen estos logros después de mucho tiempo de mantenerme firme en lo que yo quiero. Y me voy a mantener todavía en lo que yo quiero, se dan estas oportunidades, estas grande distinciones que valen muy bien la pena todo ese esfuerzo físico para poder estar en las máximas justas y traer los mejores resultados”.

Para Diego López, sus papás son la motivación más importante en su trayectoria deportiva, por lo que les dedicó este galardón. “Y a toda mi familia que nunca dejaron de confiar en mí; y a toda la gente que desde un principio han estado detrás de mi empujándome en cada evento, en cada entrenamiento. A ellos se lo dedico; a todos los medios de comunicación que desde que ganaba mis primeras medallas en las Paralimpiadas han estado conmigo apoyándome, gracias a todos ellos por dar a conocer mi trabajo”.

Reveló que el objetivo principal es calificar al Mundial de Para Natación que se efectuará en Portugal en el 2022. “Quiero enfocarme en París 2024, estoy empezando mis entrenamientos ya aquí en Xalapa. Quiero llegar en mi mejor forma al Campeonato Mundial y llegar a París 2024. Y a Santiago de Chile 2023 en mi mejor forma porque quiero buscar los mejores resultados. Así como tengo hambre de comida tengo hambre de seguir cosechando más triunfos por mucho tiempo más”.

Afirma que después de sus primeros Juegos Paralímpicos en Río 2016, su visión deportiva cambió “me enseñaron el camino para estar en estas grandes instancias. Después de Río de Janeiro para acá mi vida ha cambiado mucho; ahora sé, después de hace un mes de haber ganado esas medallas que también cambiaron mi vida he conseguido conocer, convivir y tener esas experiencias que no había tenido. Es algo muy bueno que se ha venido sumando después de Río de Janeiro para acá”.

