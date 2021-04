Diego López destacó en la Serie Mundial de Paranatación.

El veracruzano Diego López Díaz, arrancó con medalla de oro su participación en la Serie Mundial de Paranatación que se realiza en Lewisville 2021 en Texas, Estados Unidos.

El paranadador xalapeño consiguió el sitio de honor en la prueba de 200m libre S3, con un tiempo de 4:47.74 minutos.

“Culminamos el primer evento después de un año de inactividad, quiero agradecer a toda la gente que ah estado pendiente no solo de mí sino de todos mis compañeros que buscamos este gran sueño que es Tokio 2020”.

“Nos vamos con un bronce que me trae buen sabor de boca y ánimo para seguir dándole con todo, un deseo no cambia nada una decisión lo cambia todo !!!!!! Agradezco a mis patrocinadores @toyotamex y @bp_mex por el apoyo que me dan !!!! Y a todos los involucrados en este gran resultado @kineosclinica @alain_molina mil gracias.

Registran mexicanos nutrida cosecha de preseas en último día de Serie Mundial de Para Natación en Estados Unidos.

Nely Miranda logró el primer lugar en 150 combinado y 50 dorso; Marcos Zárate ganó en 150 metros combinado, Juan José Gutiérrez en 200 combinado, entre los resultados más destacados

Conade

La representante de Veracruz, Nely Miranda Herrera obtuvo los primeros lugares en las finales de 150 combinado SM4 y 50 dorso.

Destacada actuación fue la que registraron este domingo para nadadores mexicanos durante la tercera y última jornada de la Serie Mundial de Para Natación Lewisville 2021, que se realizó en Texas, Estados Unidos, y en la que cosecharon distintas medallas.

México hizo el 1-2-3 en la final de 150 metros combinado individual, categoría SM3, gracias a la actuación del ganador de siete preseas en Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Marcos Zárate, quien logró el metal dorado con un tiempo de 3:17.63. La medalla de plata fue para el campeón mundial José Arnulfo Castorena Vélez, con 3:31.94. Mientras que el tetra campeón mundial Diego López Díaz, obtuvo el tercer lugar con un tiempo de 3:34.31.

Por su parte, el medallista parapanamericano de Lima 2019, Juan José Gutiérrez Bermúdez ganó la final de 200 metros combinado SM6 y sumó su tercer oro, con un tiempo de 2:47.36, en la prueba que reunió a siete competidores; en tanto que, Raúl Gutiérrez Bermúdez obtuvo el tercer lugar con 2:52.52.

En la final de 50 metros dorso S3, México también hizo el 1-2-3 con el medallista de Río 2016, Jesús Hernández Hernández, quien conquistó la presea de oro al cronometrar un tiempo de 48.68. El veracruzano Diego López Díaz, quien consiguió el metal de plata con registro de 1:00.69, y Jesús Rey López Cervantes, que obtuvo el tercer lugar con 1:14.35.

La representante de Veracruz, Nely Miranda Herrera obtuvo los primeros lugares en las finales de 150 combinado SM4, con 3:33.59 y 50 dorso, con un tiempo de1:02.50. En tanto que, la representante de Aguascalientes, Fabiola Ramírez realizó un tiempo de1:15.49, en la final de 50 dorso S2.

Mientras que, las medallistas de oro de Lima 2019, Matilde Alcázar Figueroa logró el primer sitio en 100 dorso S11. Con un tiempo de 1:27.57 y Paola Ruvalcaba Núñez llegó en primero en 100 dorso S8, con 1:25.83.

El medallista de Lima 2019 y Toronto 2015, Cristopher Tronco obtuvo la segunda posición. En las finales de 100 dorso S2, con 2:24.85 y 50 dorso S2 con un tiempo de 1:07.82.

Por su parte, Guadalupe Estefanía Carrillo Osorio ganó la medalla de plata en 100 dorso S10, al cronometrar 1:19.69. En la final a la que se dieron cita siete competidoras.

Mientras que en otros resultados, Vianney Trejo Delgadillo obtuvo el metal de bronce en 100 dorso S6 con un crono de 1:37.60. En la final que reunió a ocho nadadoras.

La selección nacional, integrada por 18 atletas, participó en este certamen con dos objetivos. Un grupo de nadadores obtuvo su clasificación deportiva y un segundo grupo buscó mejorar sus marcas para poder cumplir con los criterios de selección a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Finalmente a su regreso a México, los para nadadores se prepararán para el Abierto Mexicano que se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo. Del 18 al 22 de mayo.

