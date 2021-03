Diego Lainez revela los síntomas que tuvo al contagiarse de COVID-19. Diego Lainez ha sido la revelación de la temporada en Real Betis, sin embargo, en el momento en que se había ganado la confianza de Mauricio Pellegrini, el atacante mexicano se contagió de COVID-19. A un par de semanas de haber vencido a la enfermedad, el tabasqueño reveló que en los primeros días sufrió de fiebre y cuerpo cortado.

“Los primeros dos días su fueron de muchos malestares. El primero tuve fiebre y en el segundo más dolor de cuerpo, pero en general gracias a Dios lo pasé bien”, expresó Lainez durante una entrevista con el canal de YouTube de los Béticos.

Para mala fortuna del mexicano, la enfermedad lo orilló nuevamente a ser suplente en el equipo, empero, se muestra optimista por volver a ganar la confianza de Pellegrini. “Todo es un aprendizaje, cuando mejor estaban las cosas me dio pero siempre es una nueva oportunidad para mostrar el carácter”, añadió.

Por último, habló sobre la relación que sostiene con el también mexicano Andrés Guardado, a quien señala por haberlo ayudado en su adaptación en LaLiga, y mencionó que lo considera como un hermano mayor.

“En el futbol mexicano todos sabemos lo que representa Andrés y me ha ayudado no solo en cosas futbolísticas, siempre que puede me ayuda fuera de la cancha siempre está ahí, me manda mensajes, hay mucha cercanía y es más que un amigo, yo lo veo como un hermano aunque sea más grande yo”, concluyó.

