Diego Lainez llama mentiroso a Miguel Herrera. Miguel Herrera, entrenador de América, provocó una nueva polémica. Hace algunos días, el ex seleccionador nacional aseguró que la familia de Diego Lainez presionó al juvenil atacante para que fichara con Real Betis, en lugar de poder negociar una incorporación con Ajax.

Diego Lainez le responde al Piojo Herrera 🔥 Video 🎥 👇https://t.co/YsSAvTdrc8 — Futbol Picante (@futpicante) April 28, 2020

Sobre estos dichos, el integrante de los Helvéticos rechazó la versión manejada por el Piojo y señaló que la decisión de fichar con los sevillanos fue completamente suya. En entrevista con ‘Futbol Picante’, el nacido en Villahermosa, Tabasco desmintió a su otrora director técnico en las Águilas y acusó “una falta de respeto” por parte de Herrera.

Diego Lainez contradijo las declaraciones de Piojo Herrera y aseguró que aprende más en España que con el América. Entérate: https://t.co/H3FaRzjUhe#FutbolNacional pic.twitter.com/UWUTqOgCn4 — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) April 24, 2020

“Quería aclarar una cosa que se dijo en una entrevista, donde se dice que mis papás me presionan mucho y que ellos decidieron venir acá, la decisión fue mía y todo en mi carrera ha sido apoyado por mis papás, como desde el principio. Se está dando una mala información porque hasta en su programa lo han dicho, pero no los culpo porque no me conocen a mí ni a mis padres”, mencionó Lainez.

Asimismo, el futbolista de Real Betis calificó como una “falta de respeto” lo dicho por Miguel Herrera y acusó de “mentiroso” al estratega de América por sus afirmaciones en torno a su fichaje con los españoles.

¡LE RESPONDE AL 'PIOJO'!😌 Diego Lainez, jugador del Betis de España, reiteró su felicidad por pertenecer al equipo de Sevilla, más allá de que en México se haya dicho que se equivocó tras abandonar al América muy joven🗣️💥https://t.co/1tRf1BbDhw pic.twitter.com/CbJlw59Lj4 — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 24, 2020

“Es una falta de respeto, porque en ningún momento hablé de la familia de nadie y no me gusta que hablen de la mía y menos porque son mentiras. Aprecio a Miguel (Herrera) porque me ayudó mucho en América pero quería dejar las cosas claras”, añadió.

En la pelea que se armó entre Miguel Herrera y Diego Lainez 💎, el hombre que lo hizo debutar en #América 🦅 le dio la razón… ¡Al Piojo! 😱😱 ¿Qué les parece? 👀👇👇https://t.co/bdr5wcsTEc — América Monumental (@AmeMonumental) April 24, 2020

Tras brillar en su poco tiempo con los Azulcremas, Diego Lainez fue vendido por la directiva americanista a Real Betis en enero de 2019. Aunque se afirmaba que el tabasqueño tenía una oferta de Ajax, finalmente se decidió por tomar la opción de los Verdiblancos, club en el que no ha gozado de minutos desde su arribo.

