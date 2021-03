Diego Lainez asegura que ha vivido un buen año con Real Betis. Diego Lainez batalló durante su primer año como jugador de Real Betis, sin embargo, en las últimas semanas se ha ganado la confianza del entrenador Mauricio Pellegrini y se ha convertido en un elemento clave de la alineación. Solamente detenido por el COVID-19, el jugado tabasqueño mostró su alegría por el momento que vive y se comprometió a trabajar más fuerte para afianzarse en el club.

Diego Lainez vive su mejor momento desde que llegó al Betis en 2019 ⚽🇲🇽💚https://t.co/iFXbK1Xg9O — AS México (@ASMexico) March 3, 2021

“Ha sido un buen año para mí. Me he sentido muy bien, con una madurez que ha ido en progresión. Ahora me toca seguir trabajando y poniendo más compromiso de mi parte”, declaró el volante ofensivo en una entrevista con el equipo Helvético.

"Un año muy bueno, que he tenido más regularidad, que me he sentido muy bien, con una madurez que ha ido en progresión. Estoy muy contento, toca seguir trabajando y poniendo más compromiso todavía de mi parte."., Diego Lainez



¿El mejor año del mexicano? pic.twitter.com/fUANxAGznp — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) March 3, 2021

Lainez, quien fue ampliamente criticado desde su llegada con los Verdiblancos, se congratuló por el paso de su equipo y aprovechó la oportunidad para hablar sobre el siguiente rival de los sevillanos: Alavés.

“Siempre es complicado por la entrega que tienen y el talento de los jugadores de arriba. Unidos hemos sido capaces de tener mejores resultados. Arrancamos el 2021 con el pie derecho, el compromiso y las ganas de hacerlo bien se han visto”, agregó el mexicano durante la charla con la prensa del club.

El Betis visitó y venció por la mínima diferencia al Cádiz con Andrés Guardado y Diego Lainez de titulares 🤩🇲🇽



El exjugador de las Águilas del América disputó 60' minutos, mientras que el ex de Atlas participó en 80 minutos ⭐https://t.co/eL3ZZ7JQ6V pic.twitter.com/j3quLnbQjz — Futbol Picante (@futpicante) February 28, 2021

Diego Lainez ha jugado 12 partidos en la presente temporada de LaLiga y acumula 498 minutos y una asistencia. Además, vio acción en cuatro compromisos de la Copa del Rey y contó con 277 minutos de acción y asistió en un par de ocasiones. En total, acumula 775 minutos en todas las competiciones.

