Diego Hernández: Siete libros del Campeón Cruz Azul.

Llegó la novena estrella para Cruz Azul después de 23 años, 5 meses y 23 días; y cientos y cientos de burlas.

Hace poco más de una semana que la Máquina Celeste “arrolló” a Santos Laguna para poder ganar la Liga.

Por eso, en la entrega en esta semana de Graderío, Libros & Deportes, le comentaremos de los siete libros que se han publicado, o que por lo menos sabemos, sobre el actual campeón del Guard1nes 2021.

En 1999 en la Serie Historia de los Clubes, Editorial Clío publicó el libro “De Sangre Azul: historia del club Cruz Azul”, escrito por León Krauze.

Seis años después, el 23 de noviembre de 2005, durante la inauguración del Salón de la Fama del equipo cementero, fue presentada la obra “El Orgullo de ser Azul”, en el que se resalta la importancia de trabajar en esta institución, el impulso que se le ha dado desde su fundación y los logros obtenidos hasta esa fecha.

También en ese mismo año, 2005, fue publicado el libro “Cruz Azul. La Historia Azul. 40 años en Primera División. 1964-2004”.

El Diario Deportivo Récord publicó en 2007 la obra “Deportivo Cruz Azul 80 Años”, el récord completo desde 1927 hasta 2007.

“50 Años de Primera”, publicó Ediciones Urano el libro conmemorativo en el mes de noviembre de 2015, donde Guillermo Álvarez Cuevas narra sus recuerdos desde su niñez cuando acompañaba a su padre para verlo practicar.

Un libro que, si bien no es del equipo 9 veces campeón, tiene que ver mucho con su historia es “Me han Robado un Palco”, escrito por Patricia Mungaray sobre quien fue esposo, Cesáreo Victorino, leyenda de la década de los setenta, donde hace un recorrido del malogrado futbolista, desde su niñez en la Colonia Tránsito, su incursión en el futbol, la época dorada con el campeonísimo, su salida al Jalisco y su pase al América, equipo que no le permitió que se retirara en el equipo de sus amores: Cruz Azul.

La autora, madre del también exfutbolista Cesáreo Victorino, explica las razones del título de este libro publicado en 2015. El prólogo es de Agustín Manzo.

Hace apenas tres años, en 2018, Editorial Planeta publicó en la serie Por Amor a la Camiseta el libro “11 Razones para ser Celeste”, con prólogo del goleador veracruzano, Carlos Hermosillo, “El Grandote de Cerro Azul”. Son once pruebas que han pasado los verdaderos aficionados de la Máquina: mudanzas, el ser un equipo si no con grandes victorias, si con grandes historias, y que no basta con solo ponerse la playera azul si no que hay que llevarla con orgullo, en las buenas y en las malas.

Diego Hernández: Siete libros del Campeón Cruz Azul.

En fin, seguro este año llegará un libro más, ya con la novena estrella.

Visita www.graderio.net

Síguenos: Twitter e Instagram: @graderionet

Facebook: EditorialDeportiva.Graderio

Envía E-mail: graderío.net@gmail.com.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.