Diego Hernández: Pedro Palou “juega” de nuevo. 24 años después el Último Campeonato Mundial

Graderío: Libros y Deportes.

“El Último Campeonato Mundial”, libro del escritor poblano Pedro Ángel Palou no gira sobre la pasada edición de Rusia 2018, tampoco de la próxima que se celebrará en Catar 2022, ni mucho menos de la de Francia 1938, previo a la cancelación de las de 1942 y 1946 debido a la II Guerra Mundial.

Editado por Aldus en 1997, y reeditado 24 años después por Editorial Booket del sello Planeta en este 2021, la obra trama sobre la máxima justa futbolera celebrada en el “Otrora Invisible Reino de Holenia”, en la que desfilan escritores, futbolistas, músicos, chamanes, filósofos y otras figuras.

Oswaldo Soriano como goleador de la selección de Argentina; Juan Villoro como integrante del equipo de Los Taqueros; el propio escritor del libro, y otras celebridades, conocidas y desconocidas de diferentes oficios, desfilan y se entrelazan en la apocalíptica historia, ya sea como integrante de uno de los 16 equipos participantes, donde el futbolista menor tiene 48 años de edad y el mayor 73, o como personajes que con sus frases y poemas dan vida a la novela.

Jueces de línea como Bonifaz Nuño y Juan José Arreola, y árbitros como Julio Cortázar y Palou Pérez, padre del autor de la novela, buscarán llevar a buen puerto el peculiar certamen mundial, con reglas completamente diferentes a las de la International Football Association Board, que sanciona los torneos de la FIFA.

Una probadita de la cruda normativa es lo que dice la Regla 4 de las Sanciones por juego sucio del “Real Reglamento de Juego, Último Campeonato Mundial”, en la que se puede leer: -El árbitro podrá sancionar con arma blanca -tajo leve de cuchillo- a quien infrinja por primera vez el reglamento, y con arma de fuego -herida leve o de muerte- según sea el caso a quien reincida en tal conducta.

También aparecen los nombres de comentaristas como Ángel Fernández y el historiador poblano Isaac Wolfson, autor de “Historia Estadística del Futbol Profesional en México” y “Los porteros del futbol mexicano”.

Por supuesto que futbolistas como Orteguita, Carlos Luis Batagglia y técnicos como César Luis (Menotti), también aparecen y forman parte de este peculiar, fantasioso, descarado y enredado “Último Campeonato Mundial”.

Una prosa y un vocabulario irreverente, diferente, desdeñoso, y enfrentado, donde juega un poco con el humor es otra característica de esta novela de Pedro Ángel Palou, un apasionado del futbol, y hermano de Ignacio Palou, quien fue portero del Puebla y actualmente es directivo de Xolos.

Diego Hernández: Pedro Palou “juega” de nuevo.

Y no les cuento más, para no enredarlos más. Se los recomiendo, porque es un Campeonato Mundial como no se ha visto hasta ahora.

Visita: www.graderio.net

Síguenos: Twitter e Instagram: @graderionet

Facebook: EditorialDeportiva.Graderio

Envía E-mail: graderí[email protected]

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen