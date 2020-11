Diego Godín explica el brote de COVID-19 en la Selección de Uruguay. Ante el estallido de un brote de COVID-19 al interior de la Selección de Uruguay, Diego Godín, defensor de Cagliari, confesó que los jugadores bajaron la guardia y permitieron que la burbuja creada para minimizar los riesgos de un contagio de esta enfermedad no fuera eficiente durante su visita a Colombia.

Diego Godín dio positivo para Covid-19. El uruguayo hace parte de los 'Charrúa' contagiados durante la concentración de su Selección y no estará disponible con Cagliari para visitar a la Juventus mañana (2:45p.m). — Diego Rueda (@diegonoticia) November 20, 2020

“Nosotros estuvimos dentro de una burbuja a la cual todos ingresamos con hisopados negativos, evidentemente el virus entró; por las cuentas que sacamos obviamente el contagio viene de la convivencia en Colombia. Es verdad que intentamos cumplir todos los protocolos y todos los detalles, pero como cualquier ser humano a veces te descuidas y si estás en un grupo donde te dicen que son todos negativos, podés tener algún descuido”, expresó el zaguero.

Diego Godin es positivo sobre COVID 19. Recuperación rápida leyenda. ❤ pic.twitter.com/Ga1oVztxtI — 𝖆𝖓𝖙𝖊.𝖆𝖙𝖒 (@igatleti) November 20, 2020

Acerca de las críticas que han recibido los seleccionados charrúas por una fotografía en la que eran apreciados sin un cubrebocas, Godín calificó como una “injusticia” que hayan sido acusados de exponerse al virus SARS-CoV-2 bajo las circunstancias en las que se realizó dicha imagen.

“No me parece justo o no me parece bien que a raíz de una foto digan cosas o se saquen hipótesis que no son verdad. El virus estaba circulando desde que estábamos en Colombia y no lo sabíamos, intentamos cumplir con todos los protocolos y ser lo más cuidadosos posibles en todas las situaciones. Evidentemente el contagio está y estuvo, pero no fue porque estuvimos alrededor de un fogón, es una foto en donde se prendió un fuego y charlamos, pero ese no es el origen del contagio. No nos contagiamos por sacarnos esa foto, me parecía injusto hacer hipótesis sobre eso”, agregó.

🔴 ÚLTIMA HORA I El Cagliari comunica que Diego Godín ha dado positivo en Covid-19 tras volver del parón de selecciones. pic.twitter.com/Mt7f9zhkT3 — Soy Calcio (@SoyCalcio_) November 20, 2020

Desde el inicio de la concentración de la Selección de Uruguay, al menos 15 integrantes de la Celeste han dado positivo por COVID-19. Además de Diego Godín, Luis Suárez, delantero de Atlético de Madrid, contrajo esta enfermedad.

