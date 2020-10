Diego Dreyfus Coach de Chicharito le contesta a sus ‘haters’.

Es señalado por fanáticos en redes por ‘arruinar’ carrera de Javier Hernández.

Diego Dreyfus, coach de vida de Javier ‘Chicharito’ Hernández, respondió en redes sociales a los ‘haters’ que lo señalan por ‘arruinar’ la carrera profesional del actual delantero del LA Galaxy.

Dreyfus publicó un tuit donde, incluso, se burló de sus críticos e ironizó por la “fama” que le hacen.

Me encanta la mente simplista de muchos pseudo fans de fútbol que solo repiten la misma frase “destruiste su carrera” y me siguen dando fama. Gracias!!! 🤣. Esta es el virus de México, el que critica desde una vida fracasada y sin logros. — Diego Dreyfus (@DIEGODREYFUS) October 27, 2020

“Esta es el virus de México, el que critica desde una vida fracasada y sin logros”, agregó el coach de vida quien es asesor personal del atacante mexicano.

Si vienes a visitar mi perfil con respecto a la carrera de cierto futbolista que no nombraré (@CH14_ jajajajajaj), quiero que sepas que mis servicios como destructor profesional de carreras CHINGONAS esta disponible. Pero requiero EXITOSOS, no pendejitos como tú comprenderás! — Diego Dreyfus (@DIEGODREYFUS) October 27, 2020

Javier Hernández, actualmente, no tiene una buena temporada con el LA Galaxy. Las lesiones le han impedido tener regularidad pero, cuando goza de minutos, no ha trascendido del todo con la escuadra californiana.

No son pocos los fanáticos que han alzado la voz y argumentan que la carrera de Chicharito vino en declive a raíz de su asociación con Dreyfus.

El “hate” mueve la viralidad. No solo no me engancho sino que me vale tanta madre, que lo uso a mi favor. Vengaaaa! — Diego Dreyfus (@DIEGODREYFUS) October 27, 2020

