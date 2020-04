Diego Costa: Conte en el Madrid no duraría.

El delantero del Atlético Madrid repasó algunos momentos de su carrera y recordó el episodio que tuvo con el entrenador italiano en Chelsea.

En diálogo con ESPN Brasil, habló sobre el tratamiento que realizó para poder llegar en condiciones a la final de la UEFA Champions League 2014 ante el Real Madrid.

Señaló: “Se habló mucho del tema de la placenta de caballo, muchos decían que era mentira”.

“Me sometí a ese tratamiento, aunque mientras me ponían electroshock, el médico se fumaba dos cigarros”.

“Eran sesiones de dos horas, fue duro y doloroso, tanto que cuando corría luego no sentía ningún tipo de dolor”.

“Después me retiraba al hotel. En mi cabeza sólo estaba la final de Champions”.

“Fue uno de los momentos más tristes de mi carrera, justo antes de saltar al campo ya noté un calambrazo”.

No me lo creía. Intenté aguantar, pero no pude seguir y a los 10 minutos tuve que retirarme”.

Sobre Antonio Conte, con quien no tuvo una buena relación durante el tiempo que compartieron ambos en Chelsea, el atacante colchonera señaló. “Tuvimos problemas fuera del campo, pero él es realmente un buen entrenador”.

“No le guardo rencor, pero para ser un entrenador realmente importante tiene que cambiar algo en el lado humano de la metodología. Es un tipo desconfiado. En el Madrid no duraría ni una semana”.

También se refirió a la posibilidad de jugar en Brasil y retirarse allí y manifestó que “me falta jugar en Brasil, pero siempre me pregunto cómo sería”.

“Porque en España tienes como mínimo un poco de respeto, nadie va al entrenamiento a insultarte. En Brasil, el equipo está en una fase mala y pegan a los nombres importantes”.

