Diego Cocca: Nada es para siempre.

Se despide como entrenador del Atlas. El estratega se va después de dos años y un bicampeonato de la Liga MX.

Diego Cocca se despide como Director Técnico del Atlas después de conseguir el bicampeonato de la Liga MX en el Apertura 2021 y el Clausura 2022.

El estratega de Atlas confirmó que fue una decisión personal después de dos años con el club.

“Saber desde lo mental que le pusimos el corazón, el alma y necesita un cambio, hay que dar un paso al costado para que esto siga creciendo”.

El estratega llegó al equipo para el torneo Apertura 2020 y se despide después de no conseguir ingresar a la Liguilla y al Repechaje y colocarse en el penúltimo puesto de la tabla general del Apertura 2022.

Cocca confirmó que su salida no se debe al interés en otro proyecto o equipo y tampoco por motivos de cansancio con el club.

“No me interesa otro proyecto, no es por cansancio sino porque estamos convencidos que para el proyecto futbolístico es mejor renovar, es parte de la vida, nada es para siempre, nos sentimos orgullosos, nos parece un buen momento para cerrarlo de esta manera”, mencionó.

Diego Cocca estará en el próximo partido y el último de la fase regular frente al Necaxa en el Estadio Jalisco el próximo 1 de octubre para poder despedirse de los seguidores del conjunto rojinegro.

Además, reconoció que se encuentra satisfecho con el trabajo hecho dentro del club y se va contentó con el equipo y cuerpo técnico.

“Me quedo con el futuro del Atlas que es lo que más me interesa, cuando vine lo primero que quería era cambiar esa inercia, todo empezó cuando fue un llamado de Alejandro que me dijo que se necesitaba a alguien que manejara este barco porque no navega”.

José Riestra, presidente del Atlas aclaró que tiene una gran comunicación con el entrenador y que su respuesta con el club fue muy importante para ellos.

“Lo que hay es una gran comunicación, un gran puente para construir, todos pensamos lo mismo, si hace dos años nos planteábamos de cuál sería la situación y lo ponemos en la mesa pero más que esto, aquí es más importante el proceso, estas son las consecuencias”.

Además, no rechazó la idea de verlo en un futuro de regreso con el conjunto rojinegro. “Sí veo a Cocca de regreso, no sé si como DT o cuando deje esto quiera ser director deportivo, presidente o lo que sea o un gran aficionado, es lo que hay que rescatar”.

“No es la primera vez que nos reencontramos en el camino, separar y volvernos a encontrar, estoy seguro que nos reencontraremos por su gran calidez humana y porque seguramente algún día tocará la puerta y dirá ‘quiero retirarme ahí’, claro que tendrá siempre las puertas abiertas”.

