Diego Alonso, técnico del Inter Miami de David Beckham. El uruguayo será el primer entrenador en la historia del equipo.

Ya ultima su plantel para la temporada inaugural en la Liga de futbol estadounidense (MLS), según anunció este lunes el club.

Diego Alonso, uruguayo de 44 años, aportará “muchísima experiencia y una mentalidad ganadora”.

Destacó en un comunicado el director deportivo del Inter Miami, Paul McDonough.

El exjugador del Atlético de Madrid, el Valencia, Pumas, Gimnasia y Peñarol, donde se retiró en 2011.

Welcome, @AlonsoDT!

The Uruguayan becomes first ever coach of #InterMiamiCF, and is the only coach to win the Concacaf Champions League with two different teams.

🗞️https://t.co/Y9o7YyfZb5 pic.twitter.com/kVp0vAIUOS

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 30, 2019