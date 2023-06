Diego Alfonso Cisneros Rocha, un Charal Inteligente

Cisneros Rocha es un motor en el medio campo. va, viene y lucha todo el partido.

El volante de contención de Charales CF, Diego Alfonso Cisneros Rocha, es un pequeño futbolista que se sale del prototipo, su ídolo no es Messi, quiere ser Biólogo Marino y le va a Cruz Azul.

Integrante de la categoría Infantil “B”, Cisneros Rocha llegó al futbol hace poco tiempo relativamente, aproximadamente un año, pero en este tiempo ha dado muestras de un crecimiento superlativo.

Estudiante del tercero de primaria, Diego confiesa que saca buenas notas en la escuela y que aparte de jugar al futbol, quiere ser Biólogo Marino, ya que le gusta este enigmático mundo subacuático.

Pero no todo para ahí, el férreo volante escudo, de esos que todos los técnicos quisieran tener porque va a todas y no se cansa, aseguró contrario a todos los niños de su edad, que su ídolo no es Lionel Messi, sino el francés Kylian.

Mbappé, ese torbellino del PSG que ha inspirado a millones de niños, “es un jugador rápido, ágil y en general buen jugador”, dijo Diego en entrevista.

El volante escudo, de los más aventajados de su categoría, dijo además que le va a Cruz Azul, cuyas razones no quiso ahondar, pero sí dejó en claro que la camiseta le encanta.

Diego Alfonso Cisneros Rocha, quien en algún momento entrenó boxeo pero que le agradó más el futbol por su papá, reconoció que le agrada Charales CF, un equipo en el que todos se llevan de maravilla, le caen bien sus entrenadores y quiere alcanzar lo más alto con esta escuadra.

Finalmente dijo que en sus tiempos libres, juega futbol. Es decir, el balompié es todo para Diego Alfonso.

