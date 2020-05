Diego Abreu acepta que le gustaría jugar con Chivas.

Reveló que si decide jugar con el Tri su meta es hacer historia y superar a su padre.

El interés de las Chivas por Diego Abreu es real y lo confirma el propio ‘Loquito’ en charla con TUDN, además de señalar que le gustaría ser parte del Rebaño Sagrado. Necaxa también lo quiere fichar.

“La verdad que estoy muy gradecido con ambos cuadros al tenerme en cuenta. Si se me da la oportunidad, claro que sí. Porque Matías (Cendejas) me habló muy bien del club (Chivas), me habló de cómo trabajaban. No es compañero mío, pero me han hablado de Luis Puente, que trabaja muy bien en Chivas, entonces, si me toca, claro que sí iría”.

Diego Abreu nació en México y lo convocaron al Tri sub 16 y sub 18 en el último año . Todavía no decide si jugará con la selección mexicana o la uruguaya, pero dijo que si lo hace por México, vendrá marcar época.

“Sin duda, si yo me decido por México, vamos a ir por todo. Yo quiero irme satisfecho y contento del trabajo que realice en México”.

Sobre su decisión entre ambas selecciones dijo que está encariñado con México, sin embargo, Uruguay es el equipo donde Sebastián Abreu, su papá, hizo historia, eso complica el panorama.

“Papá lo único que me dice es que yo disfrute, como bien dije: al igual que le di el sí a México, si el día de mañana me llama Uruguay también le voy a dar el sí, y al haber estado en ambas selecciones, tendría que escoger una”.

Lo que sí tiene claro es que va a ser mejor que el ‘Loco’ Abreu y le mandó un mensaje al respecto, pues compartió que es un delantero más rápido que su papá y de condiciones distintas, aunque Sebastián quiere pensar lo contrario.

“Yo solo pienso en superar, no cargo con eso. Le tengo mucho respeto a mi padre, admiro la carrera que hizo, pero que tenga en cuenta que yo lo voy a superar”.

“Mis técnicos dicen que soy totalmente distinto, soy delantero más rápido, me gusta salir a pivotear, estar en contacto con la pelota. Cosa que él no hace mucho, es referencia de área”.

“Supongo que a él le gusta verme jugar así, y dice: Tú eres igual que yo. Él se autoconvence, pero eso es mentira”.

“Cuando lo dice enfrente de algún técnico mío o de algún padre de compañero mío, ellos se ríen, porque no pueden creer que está diciendo esa boludez (ríe)”, finalizó.

