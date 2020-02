Dieciseisavos de Europa League entregan grandes emociones. Los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League entregaron grandes emociones y resultados sorpresivos. El Arsenal, que el año pasado había alcanzado la final del certamen, quedó eliminado ante un atrevido Olympiacos. Mientras que el otro inglés, Manchester United, no tuvo problemas en despachar al Brujas y avanzar a octavos.

Luego de sufrir para rescatar una tímida victoria en campo griego, los ‘Gunners’ llegaron al Emirates Stadium con la moral intacta. 10 partidos oficiales sin caer respaldaban el proyecto de Mikel Arteta que sufrió un tremendo golpe.

Tras un primer tiempo donde no supieron descifrar a los helénicos, Pape Abou Cisse rompió la paridad en el marcador y dio la ventaja a la visita. Los ‘Gunners’ y Arteta temblaban al ver que el partido se iba al alargue.

Our Europa League campaign ends with defeat to Olympiacos.

🏆 #UEL

— Arsenal (@Arsenal) February 27, 2020