Dibildox y Safa líderes del México Internacional Amateur.

Con total de 12-bajo par, José Dibildox y José Antonio Safa saldrán como líderes a la Ronda Final.

En el XX Torneo Internacional de Parejas, Colombia se quedó con el título.

Con un acumulado de 201 golpes, 12-bajo par, los mexicanos José Dibildox y José Antonio Safa comparten el liderato del XCIV México Internacional Amateur, torneo que se está disputando en el Club Campestre de Torreón y forma parte del calendario de eventos pertenecientes a la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Dibildox aprovechó al máximo este sábado en el que logró hacer birdies en los hoyos 2, 3, 5, 10, 13, 15 y 16 en ruta a entregar una tarjeta de 64 impactos sin errores.

“Creo que mi score de hoy es todo gracias a mi papá, que fue mi caddie. Él conoce muy bien el campo, me guió para saber dónde pegar y no tener ningún error”.- Señaló el golfista del Club Campestre de Saltillo, que no cometió ningún bogey durante la tercera ronda.

Por su parte, el favorito local José Antonio Safa registró en su jornada birdies en los hoyos 1, 2, 3, 6, 8, 13 y 16. Así como un bogey en el 9 que lo hicieron firmar un 65 para llegar a la cima del tablero.

“Empecé caliente. Tuve un inicio con tres birdies consecutivos, rescaté unos golpes importantes para par en el 4 y en el 5, que yo creo que hicieron que me mantuviera en ese ritmo que traía. Emboqué para birdie en el 6 y en el 8, fallé un putt en el 9 y un par de águilas. Pero fue un día muy sólido”, sentenció el jugador del Club Campestre de Torreón.

En el tercer puesto, con global de 203, 10-bajo par, se encuentra el colombiano Daniel Faccini, quien junto a su compatriota Carlos Ernesto Rodríguez, ubicado en décimo sitio, con total de 4-bajo par, se aseguró el XX Torneo Internacional de Parejas, que se está disputó de manera alterna, sumando el score de ambos jugadores a 54 hoyos.

El corte para los top-60 y empates se fijo en 220 (+7) y fue superado por 64 jugadores de 11 países diferentes. Este domingo continuará la actividad del XCIV México Internacional Amateur.

La Ronda Final iniciará a las 7:30 a.m. hora local, con los jugadores saliendo por el tee del 1 y del 10. El último grupo conformado por José Dibildox, José Antonio Safa y Daniel Faccini empezará por el 1 a las 9:10 a.m.

