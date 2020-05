Diamantes de Arizona recortan al 25% de sus empleados. Debido al retraso en el comienzo de la temporada 2020 de Grandes Liga, ocasionado por la pandemia de COVID-19, y las dificultades económicas que se han derivado de lo anterior, los Diamantes de Arizona anunciaron que han despedido o puesto en licencia sin goce de sueldo al 25% de sus empleados.

Asimismo, el equipo de la MLB dio a conocer que someterá a recortes salariales del 15% al resto de sus trabajadores, con mayores ajustes al personal que devenga ingresos más altos. El departamento de operaciones deportivas prácticamente no sufrió pérdidas en su plantilla y la mayoría de los trabajadores que fueron despedidos se desempeñaban en el área comercial.

“Nuestro profundo interés por nuestros empleados hace estas decisiones más difíciles. Hemos intentado minimizar las repercusiones lo más posible pero de verdad estos son tiempos económicos sin precedente y reconocemos que ha afectado a todos en nuestra organización y comunidad”, expresaron Ken Kendrick y Derrick Hall, propietario y presidente de los Diamantes respectivamente.

Ambos ejecutivos se mostraron optimistas en que se podrá disputar la temporada 2020 de Grandes Ligas, empero, previeron que si se desarrolla sin público en los estadios ocasionaría pérdidas económicas mayores que se extenderían hasta 2021. “Mantenemos la esperanza y creencia de que jugaremos béisbol en 2020, pero es evidente que, sin fanáticos, las pérdidas financieras serán muy considerables y sin duda se prolongarán a la próxima temporada”.

