Dez Bryant regresa a la NFL con los Cuervos de Baltimore. Hace unos días, los Bucaneros de Tampa confirmaron un acuerdo con el polémico Antonio Brown, quien retornó a la NFL tras un año de ausencia. Ahora tocó el turno de otro receptor de concretar su vuelta a la Liga. De acuerdo a ESPN, los Cuervos de Baltimore firmarán a Dez Bryant, para que se integre al escuadrón de prácticas.

The Ravens are officially signing @DezBryant to their practice squad. (via @RapSheet) pic.twitter.com/fuzjLSUFMd

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) October 27, 2020