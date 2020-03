¿Devolverá Kuri el futbol a Veracruz? Fidel Kuri Grajales, otrora dueño de los Tiburones Rojos, se comprometió a devolver el futbol de primera división a Veracruz. En entrevista con XEU Deportes, el empresario veracruzano habló el proceso de recuperación de su equipo.

“Realmente lo que me interesa es que el equipo lo regresen a Veracruz. La plaza de Veracruz merece un equipo de Primera División. Estamos hablando de fútbol y lo que le hicieron a los veracruzanos, no solo me lo hicieron a mi, se lo quitaron los veracruzanos. Por algo un juez y los magistrados le dieron entrada al amparo que se metió”, declaró Kuri Grajales en el programa ‘Tiempo Fuera’.

El ex dueño de Tiburones Rojos sacó a relucir algunos trapitos de la administración de Mohamed Morales.

“Yo me encontré unos archivos de cómo negociaron con Mohamed Morales, no cobraron las deudas y además lo desafiliaron y le dieron dinero para que se fuera”, apuntó Fidel Kuri quien dejó en claro que lo único que quiere es que regresen al equipo a Primera División.

“Yo quiero que el equipo lo regresen. Quiero que me devuelvan el dinero que se me cobró de otras administraciones”, lanzó Kuri Grajales.

Kuri Grajales devolvió el futbol de Primera División a Veracruz tras varios años de sequía. El empresario lo consiguió tras mover la franquicia de La Piedad al Puerto Jarocho. Tras salvarse del descenso en el primer año y rozar la gloria de la mano de Carlos Reinoso, Tiburones quedó a merced de su ‘oscuro pasado’ que terminó por ser su condena.

El otrora dueño de Tiburones Rojos señaló que se encuentra peleando con los altos mandos para devolver el futbol a Veracruz.

“Hay grupos en Veracruz que quieren tener equipo, no es fácil, yo estoy luchando para que el equipo regrese, ya se citó a la Federación y todo esto ya está en la FIFA. Esto no parará y hasta que no regrese el equipo estaré bien, mi compromiso fue ese, me cueste lo que me cueste, Veracruz debe tener equipo, sea conmigo o sin mí”, contó Kuri quien espera que el caso se resuelva lo más pronto posible.

“Las leyes son las leyes y cuando hay gente honesta y que se maneja como debe de ser, debería resolverse rápido”, apuntó.