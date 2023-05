Detallan Torneo Internacional del Sábalo de Plata.

El Torneo Internacional del Sábalo de Plata “Mercury 2023”, Torneos del Club de Yates Veracruz avalados por la International Game Fish Association (IGFA)

El torneo de pesca deportiva histórico del Golfo de México, el Torneo del Sábalo de Plata proyecta numerosa asistencia y participación este año, del 25 al 27 de mayo, dijo el titular del Comité de Torneos del Club de Yates Veracruz, Gregorio Chedraui Bolado.

En conferencia de prensa efectuada este jueves por la mañana en Marina Veramar, acompañaron en presidium a Chedraui Bolado, el homenajeado Ricardo Diez Deschamps; Youssef Barquet y Ricardo Sosa.

“A partir de este año, la institución que regula la pesca deportiva internacional, la IGFA sancionará todos nuestros torneos y además contaremos con la primera y única báscula oficialmente certificada por la IGFA para pesar capturas que quieran puntuar para récords.

Tendremos la única báscula en todo el Golfo de México y mar Caribe. Somos IGFA y con el único Centro oficial de pesaje en torneos de pesca.

Agregó.

Hicimos algunos ajustes al reglamento, más que nada para simplificarlo, nada mayor; lo que buscamos es que sea más equitativo para todos y más transparente.

Este año como Comité de Torneos se incorporan Ricardo Sosa y Youssef Barquet, ambos vienen a trabajar y a aportar sus conocimientos y experiencia a la organización”, dijo Gregorio Chedraui Bolado.

“Agradezco esta distinción de hacer este torneo en mi honor, lo recibo con mucho cariño, he dejado parte de mi vida en el Club de Yates Veracruz, he sembrado lo que he podido de puro corazón.

Se ha buscado y se ha logrado retomar nuestra tradición. Gracias Goyo, me siento muy tranquilo porque el Club de Yates está en buenas manos, con grandes proyectos y futuro exitoso”, externó el expresidente del Club de Yates, Ricardo Diez Deschamps.

“El Club de Yates es una familia, una institución e insignia de Veracruz puerto, en mi incorporación tendré la encomienda de estrechar más los lazos con otros clubes en el país y en el extranjero.

Queremos tener más interacción y hermandad con los demás clubes de pesca, en primicia les comentamos que hay dos clubes interesados, el Club de Pesca de El Salvador y el de Puerto Rico”, comentó Youssef Barquet.

Por su parte, Ricardo Sosa dijo “es un honor participar en el Club de Yates Veracruz que cuenta con los servicios, instalaciones profesionales y atraque para embarcaciones pequeñas, medianas y grandes.

Marina Veramar brinda servicio a grandes torneos que venían haciéndose en Veracruz; agradecemos los apoyos que nos brindan de la Secretaría de Marina, Resguardo Marítimo Federal y a Capitanía de Puerto”.

El retorno del Premio “Rompe Récord” en la edición #58 del Torneo Internacional del Sábalo de Plata “Mercury 2023” que será del 25 al 27 de mayo, ha incentivado la participación de la comunidad nacional e internacional de la pesca deportiva.

En la edición #58 del Torneo Internacional del Sábalo de Plata reaparecerá el premio “Rompe Récord”, que es una embarcación Boston Whaler 150 Montauk Nueva que podrá ganar el pescador que capture y presente en báscula un bicho plateado que supere los 107 kilos 500 gramos.

Para esta edición #58 del torneo, el Comité organizador ha dispuesto otorgar una espectacular bolsa de premiación: el campeón ganará 200 mil pesos en efectivo, el subcampeón percibirá 150 mil pesos y el tercer lugar se llevará 100 mil pesos.

En la categoría de Catch & Release, hay una bolsa mínima garantizada a repartir entre las liberaciones registradas será de 150 mil pesos.

Para mayores informes, se invita a la comunidad deportiva pesquera a estar en contacto a través de la web site y fan page de Facebook: www.clubdeyatesveracruz.com / www.facebook.com/clubdeyatesveracruz

Las inscripciones se encuentran abiertas, disponibles en Gulf Marine, en Marina Veramar y en la Tienda El Pescador offshore tackle.

