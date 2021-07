Destacan taekwondoines de KIDO Jardín en Nacionales.

Los taekwondoines de la organización KIDO Jardín, Avril León, Rodrigo López y América Rotonda ganaron preseas de bronce cada uno, dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2021, representando a Veracruz en Monterrey, Nuevo León.

“El balance es bueno, se obtuvieron tres medallas de bronce de seis jovencitos que fueron por primera vez a un evento de esta magnitud; es un buen resultado, estamos volviendo a tener un grupo nuevo”.

“Los jóvenes apenas venían creciendo, ahorita se mantiene un grupo bueno, con buenos resultados. Creo que vamos a seguirnos preparando, vienen otros eventos de federación; son eventos muy buenos, con todas las medidas de seguridad”.

Agregó. “Se habla de los eventos como el Selectivo Junior que sería a finales del presente año; se comentaba también de un Selectivo Femenil Nacional con fecha y sede aún por definir también”, indicó el entrenador y director general de KIDO Taekwondo Jardín, Antonio Aguilar Palacios.

“El resultado fue bueno, pero pudo haber sido mejor, pero para ser el primer selectivo nacional obtuve un buen resultado; gané medalla de bronce, tras ganar tres peleas y perder en la cuarta”.

“Soy categoría cadete menos de 59 kilogramos, mi primera pelea fue contra Guerrero, la segunda ante Chiapas, la tercera ante Estado de México y la cuarta pelea fue ante una rival del estado de Jalisco”, señaló la taekwondoína, Avril León Jiménez.

Los taekwondoines veracruzanos del Club KIDO Jardín trajeron resultados positivos de su participación como seleccionados estatales en los Juegos Nacionales CONADE 2021 efectuados en Monterrey, Nuevo León. En total aportaron tres preseas de bronce para la cosecha veracruzana en este evento federado.

“Gané medalla de bronce, lamentablemente tuve una fractura y siento que pude haber dado un mejor resultado, pero con este resultado está bien; la presea la obtuve en la categoría de más de 59 kilogramos.

En la segunda pelea que tuve me lastimé un dedo de la mano y aun así seguí compitiendo, pero no pude continuar. El resultado y la presea me sabe a medalla de oro; después de que mejore y rehabilite en unos dos meses, me enfocaré en próximas competencias”, expuso la artemarcialista porteña, América Rotonda Delgado.

“Para mí fue una muy bonita experiencia, tuve un buen desempeño y me siento orgulloso de mi resultado; entré en la categoría de menos de 53 kilos y obtuve bronce nacional.

Estuvo complicado, todos los peleadores tienen su técnica y habilidades y pues es difícil descifrarlas, pero gracias a dios se me dio el resultado. Le dediqué la medalla a mi abuelito, porque el falleció y yo le dije que iba a conseguir la medalla”, dijo el taekwondoín, Rodrigo López Araujo.

