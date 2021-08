Destacan ajedrecistas veracruzanos en el Abierto Mexicano.

Una medalla de oro, una plata y tres bronces. Regresó la delegación veracruzana que participó en la edición LXVI Campeonato Nacional e Internacionales Abierto Mexicano de Ajedrez. El cual se realizó en Villahermosa, Tabasco.

En primer lugar, el presidente de la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos que preside Rafael Osiris Cazarin Rendón. Agradeció el apoyo brindado por el Instituto Veracruzano del Deporte para poder asistir a esta competencia, en donde estuvieron 55 ajedrecistas veracruzanos.

En consecuencia, dentro de este grupo de ajedrecistas, asistieron parte de la delegación de Veracruz que competirá en los próximos Juegos Nacionales CONADE 2021. Cuya disciplina se realizará del 30 de agosto al 4 de septiembre en Los Pinos en la Ciudad de México.

Además en el Abierto Mexicano de Ajedrez en Tabasco, participaron en las categorías infantiles y juveniles Sub 8 hasta la Sub 18. En femenil y varonil. Así como en Mayores Internacional, expertos, avanzados, aficionados, senior y no clasificados.

El resultado del joven veracruzano José Rodolfo Téllez Reyes del puerto de Veracruz. Que se corona como campeón nacional en la categoría sub 18 de forma invicta con 6 puntos.

De igual manera, Diego Agustín García Flores gana el segundo lugar en la categoría sub 14 absoluto (Poza Rica). Y que estará en los Juegos CONADE 2021.

Destacar el tercer lugar para la niña Frida Stella Acosta García (Xalapa) en la categoría sub 8 femenil del Club de Ajedrez Enroque. También medallas de bronce para Arturo Lira Aguilera en la categoría de avanzados y Edgar Eduardo Toledo Pérez en la categoría aficionados.

Osiris Cazarin comentó que “los resultados son destacados, el reconocimiento. Y los méritos son para los deportistas por poner muy en alto el nombre de Veracruz”.

“Gracias al trabajo que están haciendo un grupo de entrenadores veracruzanos, padres de familia con los clubes de ajedrez en coordinación y trabajo. Apoyo de la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos y el Instituto Veracruzano del Deporte”,

Agrega “es la competencia más importante del país donde se cumplieron con protocolos de salud estando con un nivel alto. Y muy bien organizada por la Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. que actualmente está haciendo un trabajo excelente en nuestro ajedrez nacional”, expresa.

Finalmente, el rector del deporte ciencia en el Estado, revela que son 12 años consecutivos. En donde Veracruz se sube al podio de los triunfadores en este certamen. Por lo que augura resultados positivos para los Juegos Nacionales CONADE 2021. Que se efectuarán a fin de mes en la Ciudad de México.

