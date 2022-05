Destaca Zoe Dotor Martínez alumna de Hermes Valenzuela.

La Federación Uruguaya de Ajedrez organizó el Panamericano de Juventud de Rápidas 2022.

Se llevó a cabo el 21 y 22 de mayo con las partidas en línea con categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 varonil y femenil. Fueron 9 encuentros, El cuál este domingo 29 de mayo fue la premiación en línea.

En su primer Panamericano Zoe Dotor Martínez del Estado de México logró quedar en 2do lugar en la categoría Sub12 Femenil, a medio punto de la campeona de la categoría.

En consecuencia hace 6 meses el Veracruzano Hermes Valenzuela comenzó a ser el entrenador de la ahora subcampeona Panamericana.

Además en estos meses los padres de Zoe le han dado total confianza en los entrenamientos, sumando más de 120 horas de clase.

El entrenador comentó que Zoe a los 12 años es una chica muy disciplinada, que incluso puede estar todo el día hablando de Ajedrez y que eso hace que estén estudiando lo más reciente en este deporte.

Por lo tanto, con este resultado son serios candidatos para obtener el Premio Estatal del Deporte en el Estado de México, Zoe como deportista y Hermes Valenzuela como entrenador del año.

Finalmente, a Hermes fue de las pocas personas que la pandemia no le afectó tanto. En estos 15 años de trayectoria el veracruzano se ha ganado la confianza con los papás y los chicos. Actualmente en 16 Estados de la República Mexicana e incluso en Estados Unidos, todos con clases en línea.

