Destaca Veracruz en Copa Chiapas de Tenis de Mesa.

Asiste delegación que estará en el Macro Regional 2022. Obtienen 12 preseas, 3 oros, 6 platas y 3 más de bronce.

Con doce medallas en total, de las cuales tres fueron de oro, seis de plata y tres más de bronce, regresó la delegación de Veracruz que participó con éxito en la primera edición de la Copa Chiapas de Tenis de Mesa 2022, el cual sirvió de preparación para lo que será el Macro Regional de la especialidad que se efectuará del 7 al 10 de abril en el puerto de Veracruz.

La delegación de Veracruz que asistió a esta competencia en Chiapas, es la misma que participará en el Macro Regional para buscar sus boletos a los Nacionales CONADE 2022 que se desarrollarán en Sonora, fueron respaldados por el Instituto Veracruzano del Deporte.

En esta competencia, tomaron parte tenismesistas de Yucatán que son potencia a nivel nacional, así como el anfitrión Chiapas y un grupo de jugadores provenientes de Guatemala.

Destaca Veracruz en Copa Chiapas de Tenis de Mesa

Las medallas de oro fueron conseguidas por Natalia Domínguez Olivares en la categoría Abierta Femenil, en donde la veracruzana hizo gala de su calidad y el nivel alcanzado durante el campamento que realizó el año pasado en Morez, Francia.

Las otras preseas doradas fueron obra de Ilan Lima en la categoría Sub 15 varonil, además de Emilio Pedrero en la categoría Novatos.

Mientras que las preseas de plata fueron en Individual por Erick Olano Sub 15, Rodrigo Ballesteros en Sub 21 y Santiago Bolaños en Novatos. En tanto por equipos, en Sub 19 varonil, Alexis Bustos, Joshua Acevedo y Rodrigo Ballester.

Además, preseas de argenta en Dobles Varonil con Alexis Bustos y Rodrigo Ballester y Dobles Femenil con Ana Valencia y Natalia Domínguez Olivares.

Las medallas de bronce fueron conseguidas en la categoría Abierta Varonil por Rodrigo Ballester, así como en equipos Sub 15 por Ilan Lima, Oliver de la Torre y Erick Olano. Así como en categoría B, Erick Juárez, André Palacios y Santiago Bolaños.

En este sentido, los jugadores que asistieron a la primera Copa Chiapas fueron en Sub 15 femenil, Roberta Hernández, Evelin Silva y Daniela Torres. En Sub 15 varonil, Ilan Lima, Oliver de la Torre, Erick Olano y Santiago Bolaños.

En Sub 19 Femenil, Natalia Domínguez Olivares, Ana Valencia, Yahaira Lezama y Yolotzin Hernández. En Sub 19 varonil, Rodrigo Ballester, Alexis Bustos y Joshua Acevedo.

Mientras que en Sub 21, Hugo Cadena, Jezzer Vez y Jahan Quezada. Así como en Sub 21 Femenil, Aline Luna, Ariana Coronel, Aranza Rodríguez.

Los entrenadores que asistieron al frente de la delegación veracruzana, fueron Juan Gutiérrez, Sergio Cárdenas, Juan Fernández, Andrea Fernández, Levi Báez, Oscar Cadena y como delegada, Gwendolyne Salazar.

