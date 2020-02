Destaca Olympic Center Boca en el México Open 2020.

La taekwondoína veracruzana Bárbara Regina Méndez de la Sancha y Luis Antonio Rivera Tamariz brillaron en Puerto Vallarta, Jalisco.

Bárbara Regina se colgó medalla de oro y presea de bronce en la modalidad de combate, dentro de la categoría de menos de 37 kilogramos; en tanto Luis Antonio se adjudicó metal bronceado en la categoría infantil, de menos de 36 kilogramos.

“El evento fue de muchísimo nivel, había grandes competidoras a nivel nacional, estuvo muy fuerte, las peleas estuvieron muy reñidas.

Ella es Bárbara Regina Méndez de la Sancha.

En el G1 internacional, la primera pelea estuvo reñida, en la semifinal los sensores no me marcaron unas patadas por eso me quedé con el bronce; el domingo fue la revancha porque enfrenté a la misma niña en la final y pudimos ganar la medalla de oro”, dijo Méndez de la Sancha.

“Me fue muy bien en mi primer nacional, entrené muy fuerte para conseguir una medalla y me fue muy bien. Ahora se viene el Nacional Infantil y lo pienso ganar.

Destaca Olympic Center Boca en el México Open 2020.

El es Luis Antonio Rivera Tamariz:

Entrenaré duro, mis papás me dicen que le eche ganas, que soy bueno. Le dedico esta medalla a mi maestro Rafael y a mis papás también”, señaló Rivera Tamariz.

El profesor Rafael Ortiz Villalvazo señaló que al igual que Bárbara Regina y Luis Antonio, tuvieron destacada participación el taekwondoín de Olympic Center Sportway, Bruno Arellano, quien ganó bronce en el Torneo G6, siendo dirigido por el profesor Genaro Ayala Ramos.

Bárbara Regina Méndez de la Sancha

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.