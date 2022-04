Destaca C.D.F. en la Copa Gallo en Guadalajara.

La organización “naranja” participa en el torneo jalisciense.

Un balance positivo ha arrojado la participación de la Escuela de Futbol C. D. F. en la Copa Gallo 2022, que se desarrolla en Guadalajara, Jalisco, donde finaliza este sábado.

La franquicia “naranja” ha pisado fuerte en la categoría sub 15 y en la sub 17 han dado batalla a los rivales que han enfrentado, ambos conjuntos los dirige Benito Martínez Peña.

José Luis Peregrina Prieto, fundador del C. D.F. viajó a tierras jaliscienses para apoyar a los jovencitos “naranja”, quienes han dejado grata impresión en su participación en la tradicional Copa Gallo que inició el pasado día 17.

RESULTADOS

El C.D.F. de la sub 15 debutó con un contundente triunfo de 10-0 sobre Xolos de Tijuana, con dobletes de Juan Diego Contreras Chacó y Aarón Aguirre Jiménez, así como par de autogoles.

Completaron la goleada, Benito Martínez Peregrina, Benny Montoya Jácome, Cesar Prieto Bustos y Pablo Nery Solís Álvarez, con un gol cada quien.

Mientras que la Sub 17 del C. D. F. perdió 0-3 ante Colo Colo de Chihuahua.

En la fecha dos, la sub 15 hilvanó su segundo triunfo, ahora por 4-0 sobre Are Dav FC, con anotaciones de Benny Montoya Jácome, Miguel López Navarro, Benito Martínez Peregrina y Juan Diego Contreras Chacón. La sub 17 descansó.

En la tercera jornada, descansó la sub 15 y la sub 17 perdió 1-4 ante Lobos Azules; Duilio Hernández Trejo anotó el único gol de los “naranja”.

C.D.F. consiguió su tercer triunfo en la sub 15, con gol de Benito Martínez Peregrina se impuso 1-0 a Centenario, para con ello avanzar a las rondas finales.

En tanto que, la sub 17 consiguió su primer triunfo del torneo, por marcador de 2-0 sobre León Occidente, con anotaciones de Cody Gómez Harris y Duilio Hernández Trejo.

Los porteños ahora disputarán la última jornada, donde el C. D.F. lideró en la sub 15 y deberá hacer valer esa condición ante Tigres de Baja California. Em la sub 17, los “naranja” se enfrentan a Carriver.

EQUIPOS

El conjunto de la sub 15 lo integran José Juan Martínez Acevedo, Benny Montoya Jácome, Pablo Nery Solís Álvarez, Miguel López Navarro, Juan Diego Contreras Chacón, Jonathan Carmona Alvarado, Johan Murillo Martínez y Antonio Quevedo Villalobos.

Además de Jafet Reyes Cruz, Cesar Prieto Bustos, Orlando Aguirre Jiménez, Pablo Martínez Ramos, Aldrín Méndez Lara, Aarón Aguirre Jiménez y Benito Martínez Peregrina.

Mientras que la sub 17 (2006-2005) la componen Juan Francisco Ruiz Pulido, Cody Gómez Harris, América Cruz Domínguez, Sergio López Navarro, Yair Anaya Lagunes, Kelvin Méndez Lara, Emiliano Cesta López y Duilio Hernández Trejo.

Así como Luis Enríquez Virgen, Enif Calderon Anaya, Luis Domínguez Delgado, Gilberto Barreiro Zamorano yAdrian Olea Delgado.

