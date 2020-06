Despiden al DT del Espanyol previo a enfrentar al Madrid.

Los Periquitos tomaron la drástica medida en busca de mantenerse en LaLiga.

El Espanyol de Barcelona comunicó que Abelardo Fernández dejó de ser su director técnico un día antes de su compromiso frente al Real Madrid correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga.

Los Periquitos tomaron esta drástica medida en busca de lograr la salvación y el encargado de dirigir el equipo hasta el final de temporada será Francisco Joaquín Pérez Rufete, quien es director deportivo de la institución.

COMUNICAT OFICIAL | Rufete es farà càrrec del primer equip fins a final de temporada: https://t.co/Nr8rXOJZ76 COMUNICADO OFICIAL | Rufete asume el mando del primer equipo hasta final de temporada: https://t.co/Hqm1bfqZ6A#EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/s53FLeX6x7 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 27, 2020

“El RCD Espanyol de Barcelona informa que Abelardo Fernández ha sido cesado de sus responsabilidades como entrenador del primer equipo masculino. El club ha tomado esta decisión fruto del rendimiento deportivo del primer equipo y con la clara voluntad de salvar la categoría del conjunto blanquiazul en Liga”, se lee en el comunicado emitido por los blanquiazules.

Mientras que Abelardo, quien tomó las riendas del club en diciembre del 2019 y dirigió 17 partidos, se despidió con un mensaje publicado en las redes sociales del Espanyol.

“Desde hoy dejo de ser el entrenador del primer equipo del Espanyol. Y el cuerpo solo me pide decirles que me he sentido querido, valorado y apoyado”.

📝 Abelardo ha querido despedirse de la afición perica con estas palabras.#EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/3BH6AUDDYn — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 27, 2020

Además, “desde el primer día me transmitieron que este club era mi casa y ustedes mi nueva familia. Lo cual no era fácil teniendo en cuenta mi pasado. Son muy grandes. Se merecen lo mejor. Eternamente agradecido”.

Despiden al DT del Espanyol previo a enfrentar al Madrid.

Finalmente Espanyol es último de LaLiga con 24 puntos y está a ocho del Eibar, equipo que está fuera de la zona de descenso, aunque luce complicado que los Periquitos mantengan la categoría. Pues en los siete partidos restantes se medirá al propio Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Leganés, Eibar, Valencia y Celta de Vigo.

Últim entrenament abans del partit davant el R. Madrid amb Rufete com a nou tècnic del primer equip #EspanyoldeBarcelona | #RCDE | #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/yxWHTIDXEJ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 27, 2020

Síguenos Twitter @ElDictamen en