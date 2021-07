Desirée Portugal vuelve a Veracruz tras triunfar en el Panamericano.

Javier Tello / El Dictamen.

La mañana de este martes arribó a esta ciudad de Veracruz procedente de Guatemala la Gimnasta Desirée Portugal Luzanía, luego de haber participado y ganado un metal dorado en ese país en el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Rítmica.

Esta competencia internacional se llevó a cabo del 22 al 28 de junio en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores en la ciudad capital de aquel país.

A su llegada al aeropuerto de esta ciudad puerto fue recibida por familiares y amigos, para luego trasladarse al sitio donde entrena, el Centro de Alto Rendimiento en Gimnasia Rítmica Villarreal, donde fue recibida con mariachis y por sus compañeras gimnastas alumnas de este gimnasio que dirige el profesor Gerardo Villarreal Vélez.

Ahí fue aplaudida y felicitada por cada una de sus compañeras a lo cual visiblemente emocionada con lágrimas en los ojos agradeció por ese momento.

Sobre la competencia y su logro Desireé Portugal comentó, ” ésta es mi primer competencia internacional, estaba nerviosa pero tenía que aprender a controlar mis nervios, apenas estoy aprendiendo a esto de salir y competir pues apenas esta es mi primera experiencia y pues estoy muy emocionada y feliz, pues por todo el apoyo que me han brindado mis familiares, mis amigos, mis entrenadores la maestra Carolina y el profe Gerardo que todo es gracias a ellos, y pues estoy muy feliz, todavía no me la creo que obtuve una medalla y estoy agradecida con todos, y la verdad hay que seguir trabajando mucho y también no está demás festejar un poco, pero hay que seguir trabajando mucho” declaró.

Por su parte su entrenador el profesor Gerardo Villarreal se dijo contento por el logro de su alumna en este evento que dijo, es el más fuerte de toda América en este deporte, pues es enfrentarse para ella dijo, realmente a un nivel internacional, y destacó el haber logrado superar a gimnastas como las de Estados Unidos.

Agregó que se buscará que durante el segundo semestre de este año ella pueda asistir a algún evento en Europa para seguir tomando experiencia a nivel internacional.

Por último resaltó lo difícil que es tener un logro en un aparato en un evento de esta magnitud, lo cual Desireé logró en su primera salida a una competencia internacional.

