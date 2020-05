Desirée Monsiváis pide atención a la Liga Femenil Mx. La Liga Mx continúa su análisis sobre la posible reanudación del Clausura 2020. Sin embargo, poco se ha discutido sobre la Liga Femenil Mx, la cual se encuentra suspendida desde hace un par de meses por la pandemia de COVID-19, cuyo futuro se desconoce y no ha estado en la mesa de discusión de los directivos del balompié mexicano.

Debido a esto, Desirée Monsiváis, jugadora de Monterrey, criticó la falta de atención que ha recibido el futbol femenil en medio de la crisis sanitaria y reveló que se encuentra preocupada por pagar la renta de su domicilio.

Charlyn Corral sobre jugar en la Liga MX Femenil: “Me encantaría jugar en mi país. Lo más importante para que juegue en algún equipo es la seriedad que le meten, en ese sentido si hay clubes como Monterrey y Tigres que lo están haciendo, por ahora no tengo uno específico” pic.twitter.com/HG2xzKDPQQ — Rafael Rivera (@RafaDato2) May 17, 2020

“Para aquellos que nos olvidaron (Liga Femenil MX y medios de comunicación) y a los que no (apoyo incondicional de seguirles fieles), no tengo hijos para usarlos como pesas, no tengo mansión. Me preocupo por renta de casa debido a mi salario”, escribió la integrante de las Rayadas en su cuenta de Twitter.

Desirée Monsiváis pide atención a la Liga Femenil Mx y desconoce la fecha del regreso del torneo

Asimismo, señaló que el fin de semana jugará el popular videojuego de futbol ‘FIFA’ con una consola prestada y aseveró que hasta el momento desconoce la fecha de regreso de la Liga Femenil Mx…”el próximo fin de semana estaré jugando FIFA en mi casa con una PlayStation prestada…y aún no sabemos cuándo regrese la liga femenil”, agregó Monsiváis.

La opinión de Esmeralda Verdugo ante la posibilidad de abrir cupo a jugadoras extranjeras en la Liga MX Femenil. 👇🏽 pic.twitter.com/7bUw3I6tsU — Claudia Rodríguez (@RClaudia89) May 18, 2020

La Liga Femenil Mx fue suspendida el pasado 16 de marzo, debido a la pandemia de coronavirus. Al momento del parón, se disputaba la jornada 10 del Clausura 2020, la cual quedó inconclusa, y los Tigres se posicionaban con el mejor club del certamen con 22 puntos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.