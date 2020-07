DeSean Jackson se disculpa tras compartir mensaje antisemita. Horas después de que DeSean Jackson incendiara las redes sociales al compartir un mensaje antisemita, atribuido a Adolfo Hitler, el receptor de las Águilas de Philadelphia se disculpó por su controversial post y aseguró que en ningún momento trató de insultar a la comunidad judía.

.@Eagles WR DeSean Jackson posts a quote that says white Jews will “blackmail” and “extort” America. Then says, “I have no hatred in my heart toward no one.” At the very least, he is ignorant of what it means to be anti-Semitic. https://t.co/fahbdEyDOh — Kevin Seifert (@SeifertESPN) July 7, 2020

“Mi publicación definitivamente no estaba dirigida a nadie de ninguna raza en específico de ninguna manera, especialmente la comunidad judía. Publico cosas en mis historias todo el tiempo y probablemente nunca debí publicar de lo que hizo Hitler pues fue una mala persona y yo lo sé”, expresó Jackson en un video subido a su cuenta de Instagram.

Asimismo, las Águilas de Philadelphia condenaron la publicación que compartió su receptor y mencionaron que esto no va a acorde con los valores del equipo de la NFL. Además, invitaron a DeSean a disculparse y a utilizar sus redes sociales para luchar por la igualdad, equidad y respeto.

“Hemos hablado con DeSean Jackson sobre su publicación en redes sociales. Sin importar sus intenciones, el mensaje que compartió fue ofensivo, dañino y completamente deplorable. No tiene lugar en nuestra sociedad. No es condonado o apoyado de ninguna manera por la organización. Estamos decepcionados y le reiteramos a DeSean la importancia de no sólo disculparse si no de utilizar su plataforma para tomar acciones y promover la unidad, equidad y respeto”, informaron las Águilas.

Philadelphia Eagle player Desean Jackson glowingly & knowingly shared quotes falsely attributed to Adolf Hitler Where is the statement from the NFL? Where is the media's moral outrage? Do Jewish lives not matter or is quoting Hitler okay now according to the "woke" left? 🤔 — Charlie Kirk (@charliekirk11) July 7, 2020

Durante la noche del lunes, DeSean Jackson compartió una fotografía de un libro en el cual se podría apreciar una cita textual que arremetía contra la comunidad judía. “Los judíos chantajearán a América. Extorsionarán a Estados Unidos, su plan para dominar el mundo no funcionará si los negros saben quiénes son”, fue el mensaje que publicó Jackson.

